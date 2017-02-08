Ailesi Endişeli



Gazimağusa’da önceki sabah 06.30 sıralarında evden ayrılan 28 yaşındaki Uğur İlgün’den bir türlü haber alamayan ailesi polise başvurdu. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki Uğur İlgün’ün önceki sabah evinden ayrıldığı ve geri dönmediği, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Diyalog muhabirinin gencin yakın çevresinden elde ettiği bilgilere göre babası ile birlikte kaportacılık yapan Uğur İlgün, cebinde sadece 30 TL nakit para ile evden ayrılarak sırra kadem bastı. Ailesi perişan durumda olan Uğur İlgün’ün bulunması için polis bölgede yoğun uğraş veriyor.Diyalog