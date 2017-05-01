Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2017 Pazartesi 11:21

Aileler Tedirgin

Aileler Tedirgin
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Aileler Tedirgin
 Çocukların oyun alanı yanındaki elektrik lambalarının açık olması aileleri tedirgin ediyor



Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde Atatürk Öğretmen Akademisi Yarim çemberi arasındaki yolda birçok elektrik lambasının kapaklarının açık olmasından aileler rahatsızlık duyuyor.



Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin çocuklara hediyesi olan yeşil alanın yanındaki elektrik lambalarının kapaklarının açık olmasından aileler şikayet etti.



HK ajansa konuşan aileler çocuklarının yeşil alana gitmek için her gün kapakları açık lambaların yanından geçtiğini bu yüzden tedirgin olduklarını söylediler. Aileler yetkililerin biran önce önlem almasını istediler.

 HK Ajans/Yağmur Düşer
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bazı Sivil Toplum Örgütleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı Bazı Sivil Toplum Örgütleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı...
“temiz Düşün” 2-30 Mayıs Arasında İskele İlçesi’nde… “temiz Düşün” 2-30 Mayıs Arasında İskele...
Cennette Buluştular Cennette Buluştular
Eğlencenin Tadı Kaçtı Eğlencenin Tadı Kaçtı
Ani Ölüm Ani Ölüm
“uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”nde Yarın Akşam Flüt Resitali Sunulacak “uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali”nde...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Bazı Sivil Toplum Örgütleri, 1 Mayıs İşçi...
Bazı sivil toplum örgütleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Haberi Oku