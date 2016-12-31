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31 Aralık 2016 Cumartesi 11:08

Aile İçi Tartışma Ölümle Sonuçlandı

Aile İçi Tartışma Ölümle Sonuçlandı
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Aile İçi Tartışma Ölümle Sonuçlandı
Girne’de dün sabah yaşanan aile kavgasının sonu facia ile noktalandı. Eşi ile tartışan iki çocuk annesi 37 yaşındaki Akile (Nacisoy) Akdoğan, 3’üncü katında evinin olduğu apartmanın önünde ölü bulundu

Girne’de, Veysel Sokak’taki Kali Apartmanı’nda dün sabahın erken saatlerinde aile faciası yaşandı. Eşi Yaşar Akdoğan ile sabah saatlerinde evde tartıştığı öne sürülen Akile (Nacisoy) Akdoğan, saat 07.00 sıralarında apartmanın önünde ölü bulundu. Yapılan ilk inceleme ve soruşturmada Akile Akdoğan’ın canına kıydığı üzerinde duruluyor.

Öte yandan çiftin sürekli tartıştıkları ve daha önce de polislik oldukları iddia edildi.

Apartmanın üçüncü katından baktığında eşini apartmanın zemininde hareketsiz olarak gören Yaşar Akdoğan, aşağı inerek çevredekilerden yardım istedi. Acılı kocanın, “Yardım edin” şeklinde bağırdığı ve 112 acil servisi aradığı öğrenildi.

Cansız yatıyordu

Olaya tanık olan çiftin komşularından biri, 06.48 sıralarında Akile Akdoğan’ın yerde cansız bir şekilde gördüğünü, eşi Yaşar Akdoğan’ın da orada bulunduğunu belirtti.

Şüphe yok

Olay yeri ve polisin incelemelerinin ardından talihsiz kadının cesedi Lefkoşa Devlet Hastanesi Morguna kaldırdı. Yapılan otopside şüpheli bir bulguya rastlanmadı.

İfadesi alındı

Öte yandan polis, ifadesini almak üzere eşi Yaşar Akdoğan’ı polis merkezine götürdü. İfade veren acılı koca, ailevi meseleler yüzünden tartıştıklarını, eşinin aniden mutfağın balkonundan kendisini aşağı attığını, olayın saniyeler içerisinde gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Sürekli kavga vardı

Yaşamına son veren Akile Akdoğan’ın bir bankada çalıştığı, biri 3 yaşında erkek, diğeri 10 yaşında kız iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Çiftin sürekli tartıştıkları, komşularının daha önce polisi arayıp rahatsızlıklarını dile getirdiği kaydedildi.

Havadis



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