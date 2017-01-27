Aile Dramı!

SEFALET İÇİNDE YAŞIYORLAR



Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde Akkavuk Mahallesi’nde ikamet eden Emine-Erhan Özkın kardeşlerin evinde dün yangın meydana geldi. Ev yangını Özkın kardeşlerin yaşadığı dramı da açığa çıkardıKıbrıslı Türk Emine ve Erhan Özkın kardeşler, 1974’ten beri Surlariçi bölgesindeki evlerinde birlikte yaşıyor. Özkın kardeşlerin birbirlerinden başka kimsesi yok. Emine Özkın zihinsel engelli, Erhan Özkın sigorta emeklisi. İkisi de hasta, ikisi de çok yaşlıÖzkın kardeşlerin yaşadığı iki odalı evin tavanı ve duvarları yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Toprak olan evin tabanı kışın çamur içerisinde. Evdeki eşyalar kullanılır durumda değil, her köşede yığınla çöp var. Evde onlarca fare yaşıyorLTB Temizlik Şubesi ekipleri Özkın kardeşlerin evinde dün temizlik yaptı. Evden 3 küçük kamyon çöp çıkarıldı. LTB ekiplerinin çalışması neticesinde Özkın kardeşler en azından çöpsüz bir evde yaşama imkanına kavuştu. Ancak ev halen yaşanılır durumda değilÖzkın kardeşlerin yaşadığı evin mutfak bölümünde dün sabah saatlerinde meydana gelen yangın sonucunda mutfak adeta kül oldu. İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre, yangın ocak ile tüp arasındaki bağlantıyı sağlayan borudan sızan gazın alevlenmesi ile meydana geldi.Star Kıbrıs