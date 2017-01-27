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27 Ocak 2017 Cuma 14:06

Aile Dramı!

Aile Dramı!
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SEFALET İÇİNDE YAŞIYORLAR
Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde Akkavuk Mahallesi’nde ikamet eden Emine-Erhan Özkın kardeşlerin evinde dün yangın meydana geldi. Ev yangını Özkın kardeşlerin yaşadığı dramı da açığa çıkardı

BAŞKA AİLE YAKINI YOK:
Kıbrıslı Türk Emine ve Erhan Özkın kardeşler, 1974’ten beri Surlariçi bölgesindeki evlerinde birlikte yaşıyor. Özkın kardeşlerin birbirlerinden başka kimsesi yok. Emine Özkın zihinsel engelli, Erhan Özkın sigorta emeklisi. İkisi de hasta, ikisi de çok yaşlı

EVDEN ONLARCA FARE ÇIKTI:
Özkın kardeşlerin yaşadığı iki odalı evin tavanı ve duvarları yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Toprak olan evin tabanı kışın çamur içerisinde. Evdeki eşyalar kullanılır durumda değil, her köşede yığınla çöp var. Evde onlarca fare yaşıyor

3 KAMYON ÇÖP TOPLANDI:
LTB Temizlik Şubesi ekipleri Özkın kardeşlerin evinde dün temizlik yaptı. Evden 3 küçük kamyon çöp çıkarıldı. LTB ekiplerinin çalışması neticesinde Özkın kardeşler en azından çöpsüz bir evde yaşama imkanına kavuştu. Ancak ev halen yaşanılır durumda değil

YANGIN GAZ SIZINTISINDAN:
Özkın kardeşlerin yaşadığı evin mutfak bölümünde dün sabah saatlerinde meydana gelen yangın sonucunda mutfak adeta kül oldu. İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre, yangın ocak ile tüp arasındaki bağlantıyı sağlayan borudan sızan gazın alevlenmesi ile meydana geldi.

Star Kıbrıs

 
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