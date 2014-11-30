Ahmet Tolgay Kimi İstifaya Davet Etti
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Araştırmacı , gazeteci ve yazar , emekli üst kademe yöneticisi Ahmet Tolgay sosyal medya facebook aracılığıyla hatırlatma yapıp iki seçenekli açıklama daveti yaptı . Sosyal Medya Facebook hesabında yaptığı davetle , geçtiğimiz ay adsl sorununun Kasım ayı sonunda sonuçlanacağı açıklamasını hatırlattı .
MERHABA HASAN TAÇOY
Araştırmacı , gazeteci ve yazar , emekli üst kademe yöneticisi Ahmet Tolgay sosyal medya facebook aracılığıyla seslendiği Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy'un Bakanlığının ilk günlerinde ADSL sorununun Kasım ayı sonunda bitmiş olacağını söylediğini hatırlattı. Bugünün 30 Kasım olduğunu ve Kasım ayının bitmiş olduğunu da belirten Tolgay , yarın ilgili Bakan Hasan Taçoy'un basın toplantısı yaparak konunun sonucunu açıklamasını talep etti .
SÖZÜMÜ YERİNE GETİREMEDİM İSTİFA EDİYORUM !!!
Araştırmacı , gazeteci ve yazar , emekli üst kademe yöneticisi Ahmet Tolgay sosyal medya facebook aracılığıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy'a yaptığı çağrıda yarın yapması gereken 2 seçenekli basın toplantısıyla ilgili tavsiyelerde de bulundu . Tolgay davetinde 30 Kasım'ın bugün olduğunu ve verilen sözün bugün son bulduğunu yarın iki seçenekli bir basın toplantısı düzenleyip ya "ADSL SORUNU SON BULMUŞTUR " demesi gerektiğini yada " SÖZÜMÜ YERİNE GETİREMEDİM İSTİFA EDİYORUM " demesi gerektiğini belirtti.
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Araştırmacı , gazeteci ve yazar , emekli üst kademe yöneticisi Ahmet Tolgay sosyal medya facebook aracılığıyla hatırlatma yapıp iki seçenekli açıklama daveti yaptı . Sosyal Medya Facebook hesabında yaptığı davetle , geçtiğimiz ay adsl sorununun Kasım ayı sonunda sonuçlanacağı açıklamasını hatırlattı .
MERHABA HASAN TAÇOY
Araştırmacı , gazeteci ve yazar , emekli üst kademe yöneticisi Ahmet Tolgay sosyal medya facebook aracılığıyla seslendiği Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy'un Bakanlığının ilk günlerinde ADSL sorununun Kasım ayı sonunda bitmiş olacağını söylediğini hatırlattı. Bugünün 30 Kasım olduğunu ve Kasım ayının bitmiş olduğunu da belirten Tolgay , yarın ilgili Bakan Hasan Taçoy'un basın toplantısı yaparak konunun sonucunu açıklamasını talep etti .
SÖZÜMÜ YERİNE GETİREMEDİM İSTİFA EDİYORUM !!!
Araştırmacı , gazeteci ve yazar , emekli üst kademe yöneticisi Ahmet Tolgay sosyal medya facebook aracılığıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy'a yaptığı çağrıda yarın yapması gereken 2 seçenekli basın toplantısıyla ilgili tavsiyelerde de bulundu . Tolgay davetinde 30 Kasım'ın bugün olduğunu ve verilen sözün bugün son bulduğunu yarın iki seçenekli bir basın toplantısı düzenleyip ya "ADSL SORUNU SON BULMUŞTUR " demesi gerektiğini yada " SÖZÜMÜ YERİNE GETİREMEDİM İSTİFA EDİYORUM " demesi gerektiğini belirtti.
Son Güncelleme: 30.11.2014 13:36