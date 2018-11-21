Ahmet Gürses hayatını kaybetti

Kıbrıs’ın tanınmış simalarından, Selimiye Camii eski Baş Müezzinlerinden Ahmet Gürses, dün akşam hayatını kaybetti.

57 yıl boyunca Selimiye Camii’nde görev yapan 87 yaşındaki Gürses, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Ailesinden alınan bilgiye göre, Gürses’in cenazesi, Cuma günü Selimiye Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla, Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

1931’de Kasaba’da (Baf) doğan Ahmet Gürses, imamlık yaptığı uzun yıllar boyunca binlerce kişinin cenaze namazını kıldırarak ailelerinin acılarına ortak olmuştu. Gürses, 1974 Barış Harekatı sırasında da birçok şehidin cenazelerini kaldırmıştı.

Hayatı, torunu gazeteci-yazar Serkan Soyalan’ın kaleme aldığı “Dedem Ahmet Gürses” adlı kitabına konu olan Ahmet Gürses’in 8 evladı, 21 torunu ve 5 de torun çocuğu bulunuyor.