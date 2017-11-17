Ahmet GARGI KKTC'yi Taiwan'da temsil ediyor!

1995 yılından günümüze 20 yıldır aralıksız olarak Kanser Hastaları Yardım Derneği himayelerinde gerçekleşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi olan BAY KUZEY KIBRIS 2017 yarışması 2017 - 2. Bayı Ahmet GARGI 24 Kasım 2017 , Cuma gecesi, 60 ülke katılımıyla Taiwan’ın KAOHSIUNG şehrinde gerçekleşmesi planlanan Uluslararası Bay yarışması “ MISTER OCEAN 2017” finalinde ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tek türk genci olarak temsil edecektir.

21 Kasım tarihinde Koahsiung şehrinde yarışma kampına katılacak olan Bay Kuzey Kıbrıs Ahmet Gargı, 26 Kasım tarihinde Taipei’den dönüş yapacaktır.