Ahıska Türklerinin Silah Zoruyla Evlerinden Sürgün Edilişinin 74. Yıl Dönümü...

UYGUN: “İNSANLIK TARİHİNİN EN KARA SAYFALARINDAN...”

Lefkoşa, 13 Kasım 18 : KKTC Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Uygun, dünyanın 10 ülkesine dağılmış Ahıska Türkleri’nin huzur ve barış içinde anavatanlarına dönmeyi, Gürcistan toplumuyla uyumlu şekilde hayatlarını idame ettirmeyi temenni ettiğini kaydetti.

Uygun, yazılı açıklamasında, Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944’te anavatanlarından sürgün edildiklerini kaydederek, “Ahıska Türkleri’nin sürgününü esefle kınıyoruz” dedi.

Hakan Uygun, yazılı açıklamasında, “Ahıska Türklerinin anavatanlarından sürgün edildikleri tarih olan 14 Kasım 1944, yalnız Türk Tarihinin değil, İnsanlık tarihinin de en kara sayfalarından biridir” dedi.

Uygun şöyle devam etti:

“14 Kasım’ı 15’ ine bağlayan gecede, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin (SSCB) ani bir operasyonuyla 100 bine yakın Ahıska Türkü, anavatanları olan Gürcistan’ın Ahıska Bölgesindeki evlerinden silah zoru ile çıkartılarak, SSCB içindeki Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ a sürgüne gönderilmişlerdir. Sürgün esnasında 17 bin insan açlıktan ve hastalıktan hayatlarını kaybetmişlerdir.

Yıllarca dünya kamuoyundan gizlenen sürgünün belgeleri, bugün artık sır olmaktan çıkmış 31 Temmuz 1944 Tarihli, Devlet Savunma Komitesi’nin ‘gizli’ kaydıyla kaleme alınan kararın altında SSCB Devlet Başkanı Stalin’ in imzasının bulunduğu bilinmektedir.

Ahıska Türkleri’ nin sürgün edilişinin 74. Yılı dolayısıyla, Ahıska Türk toplumunun hafızasında tazeliğini koruyan bu insanlık dışı sürgünü büyük bir acı ve hüzünle anıyor, sürgün sırasında hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bugün dünyanın 10 ülkesine dağılmış olan Ahıska Türkleri’nin huzur ve barış içinde anavatanlarına dönmelerini ve Gürcistan toplumuyla uyumlu bir şekilde hayatlarını idame ettirmelerini temenni ediyor, 74. Yılında Ahıska Türkleri’nin sürgününü esefle kınıyoruz.”

(RÇ/HÖ)