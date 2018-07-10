Agit Medya Özgürlüğü Temsilcisi Desir Ara Bölgede Basın Toplantısı Düzenledi



DESİR AMAÇLARININ GAZETECİLİKTE KALİTEYİ ARTTIRMAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ



ÖNEM TAŞIYAN KELİMELER SÖZLÜĞÜ TANITILDI



Lefkoşa, 10 Temmuz 18 (.): Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Cyprus Dialog projesi ile amaçlarının gazetecilikte kaliteyi arttırmak olduğunu söyledi.



Harlem Desir, Kıbrıs’ta gazeteciliğin kalitesini arttırma amacıyla Mart 2017’da başlatılan “Kıbrıs’ta Diyalog” projesi kapsamında Lefkoşa ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde basın toplantısı düzenledi.



Desir ayrıca, proje kapsamında üretilen Önem Taşıyan Kelimeler-Kıbrıs’ta Gazetecilik İçin Bir Sözlüğü ve genç gazetecilerin karşı toplumdaki medya kuruluşlarında bir haftalık çalışmasını öngören değişim programı kapsamda üretilen haberlerin yer aldığı serginin açılışını yaptı.



Almanya ve Hollanda tarafından finanse edilen proje, gazetecilere hesap verebilirlik, daha iyi yönetim ve kaliteli habercilik konusunda tartışma imkânı tanıyor. Proje çerçevesinde iki taraftaki basın kuruluşlarına yönelik toplantılar düzenlendi.



Her iki kesimde sıkça kullanılan hassas sayılabilecek sözcükleri içeren Önem Taşıyan Kelimeler-Kıbrıs’ta Gazetecilik İçin Bir Sözlük, gazetecilere yönelik bir referans olarak geliştirilmiş olup, gazetecilere kullanılacak olan bazı kelimelerin karşı tarafta nasıl algılanabileceğini içeriyor. İngilizce, Türkçe ve Yunanca olmak üzere üç dilde açıklamalar içeren sözlük, iki kesimdeki basın kuruluşlarının ciddi katkısıyla hazırlandı.



Desir, basın toplantısında, Cyprus Dialog projesi ile amaçlarının gazetecilikte kaliteyi arttırmak olduğunu, bu proje kapsamında düzenlenen değişim programının çok heyecan verici ve yeni nesil gazeteciler için çok iyi bir tecrübe olduğunu kaydetti. Desir değişim programını bu yıl ve gelecek yıl da uygulamayı düşündüklerini kaydetti.



SÖZLÜK



Önem Taşıyan Kelimeler sözlüğü ile ilgili olarak ise Desir, sözlük çalışmasından çok memnun olduklarını, kelime tercihlerinde gazetecilere yardımcı olmasını temenni ettiklerini söyledi.



Sözlüğün bazı kesimler tarafından yanlış algılandığını kaydeden Desir, sözlüğün bir taraf için hassas kabul edilen kelimeler yerine alternatifler de sunduğunu, böylece muhabirlerin daha bilinçli bir şekilde kelime tercihi yapabileceğini söyledi.



Sözlükte tarafların bazı kelimeleri neden kırıcı bulduğunun da izah edildiğini kaydeden Desir, gazeteciliğin özgür olması gerektiğini,bu nedenle sözlüğe uymanın zorunlu olmadığı bilinci ile hareket ettiklerini söyledi.



Sözlükteki bazı kelimeler için alternatif sunulmadığını zaten sözlüğün tartışmaya açık bir çalıma olduğunu kaydetti.



Bazı kesimlerin sözlük çalışmasını eleştirdiğinin farkında olduklarını belirten Desir, çalışmada niyetlerinin gazetecileri yönlendirmek olmadığını, yapılan eleştirilerin haksız olduğunu ifade etti.



Desir, sözlüğün oluşturulmasına katkı koyan Bekir Azgın, Chirstos Christofides, Esra Aygın, Maria Siakalli ve Aidan White’a teşekkür etti.

SERGİ AÇILIŞI



Desir, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Dialogue Cyprus projesi çerçevesinde en büyük başarının gazeteci değişim programı olduğunu belirtti.



Değişim programı çerçevesinde hazırlanan makaleleri “çok yaratıcı” olarak niteleyen Desir, programın gazetecilere “önyargılarından kurtulma” fırsatı da tanıdığını ifade etti.



Desir, serginin tmmuz sonuna kadar ziyarete açık olacağını belirtti.



TUĞCAN



Değişim Programına katılanlardan TAK muhabiri Hande Tuğcan , Alithia gazetesindeki bir haftalık tecrübesi ile ilgili olarak, değişim programının çok faydalı olduğunu, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gazetecilerin işbirliğinin birbirlerini daha iyi anlamaları ı açısından önemli bir çalışma olduğunu söyledi.



Tuğcan, Alithia gazetesi çalışanlarının kendisine, kendilerinden biri olarak davrandığını bunun kendisini mutlu ettiğini de kaydetti.



KAKURİS



Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Politis gazetesi muhabirlerinden Yorgos Kakuris, Yenidüzen gazetesinde bir hafta çalışma fırsatı bulduğunu, Değişim Programı’nın karşı tarafın görüş açılarını dinlemek ve

Kıyaslamak açısından önemli bir girişim olduğunu kaydetti.



Programın sürdürülmesinin faydalı olacağına inandığını belirten Kakuris, muhabirlerin gördüklerini olduğu gibi aktarmaktan çekinmemesi gerektiğini ifade etti.



(ID/YIL)



Haber. İbrahim Diran Fotoğraf Erol Uysal

