AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Desir, Yarın Ara Bölgede Basın Toplantısı Düzenliyor...

TOPLANTIDA KIBRIS DİYALOG PROJESİ ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANAN “ÖNEM TAŞIYAN KELİMELER- KIBRIS GAZETECİLİĞİ İÇİN SÖZLÜK” DE TANITILACAK



: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, yarın ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantıda Kıbrıs Diyalog Projesi çerçevesinde hazırlanan “Önem Taşıyan Kelimeler-Kıbrıs Gazeteciliği İçin Sözlük” de tanıtılacak. Aynı çerçevede Kuzey ve Güney’den basın kuruluşları arasında gerçekleştirilen genç gazeteci değişimi sonucunda üretilen ve yayımlanan haberlerden oluşan sergi de, Desir tarafından, Dayanışma Evi’nde açılacak.

Etkinlik saat 12.00’de başlayacak.

