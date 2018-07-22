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AGİT Basın Özgürlüğü Temsilciliği’nin Güney Kafkasya Konferansı

KTGB BAŞKANI ÖZUSLU, KIBRIS’TA HAZIRLANAN ‘TERMİNOLOJİ SÖZLÜĞÜ”NÜ ANLATTI

AGİT Basın Özgürlüğü Temsilciliği’nin Güney Kafkasya Konferansı

KTGB BAŞKANI ÖZUSLU, KIBRIS’TA HAZIRLANAN ‘TERMİNOLOJİ SÖZLÜĞÜ”NÜ ANLATTI

22 Temmuz 2018 Pazar 09:51
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilciliği’nin Güney Kafkasya Konferansı


KTGB BAŞKANI ÖZUSLU, KIBRIS’TA HAZIRLANAN ‘TERMİNOLOJİ SÖZLÜĞÜ”NÜ ANLATTI
BASIN İÇİN ÖNERİLEN TERMİNOLOJİ SÖZLÜĞÜ’NE TİFLİS’TEKİ TOPLANTIYA KATILAN AZERİ, GÜRCÜ VE ERMENİ GAZETECİLERLE SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ…
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu, dünyanın bütün çatışmalı bölgelerinde basında ve hayatın diğer alanlarında ‘terminolojide yenilenme’ ihtiyacı olduğunu söyledi.
Kıbrıs’ta basın için hazırlanan tavsiye nitelikli ‘Terminoloji Sözlüğü’nün evrensel bir konsepte sahip olduğunu vurgulayan Özuslu, ötekileştirmenin yarattığı tahribatın önüne geçebilmek için dilin ve kelimelerin büyük önem taşıdığına işaret etti.
KTGB’den yapılan açıklamaya göre, AGİT Basın Özgürlüğü Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘15’inci Güney Kafkasya Medya Konferansı’ 18-19 Temmuz tarihlerinde Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yapıldı.
Konferansa ‘uluslararası uzman’ sıfatıyla davet edilen KTGB Başkanı Sami Özuslu ‘Sahte Haber ve Dezenformasyon Çağında Kaliteli Bilgi’ başlıklı bölümde konuştu.
‘Bölünmüşlük ve Dezenformasyon Adası Kıbrıs’ başlıklı sunumunda Özuslu, Kıbrıs’la ilgili genel bilgiler verdi, adanın geçmişte yaşadığı olaylar ve bunların basındaki izdüşümlerinden söz etti.
Kıbrıs adasında soğuk savaş döneminde bölündüğünü ve bölünmüşlüğün hayatın her alanına yansıdığını anlatan Özuslu, Kıbrıslı Türk ve Rum makamları arasında tescil meselesi yüzünden ‘hellim’in bile çatışma malzemesi olabildiğine işaret etti.
SAHTE HABERLER PROVOKASYONLARA NEDEN OLUYOR
Çatışmacı zihniyetlerin Kıbrıs’ta basını da ‘propaganda’ mecrası olarak kullanageldiğini örneklerle anlatan Özuslu, tarih kitaplarında ve gazete sayfalarında yer alan tek yanlı bilgilerin toplumlar arasında birleşmeyi değil ayrılığı körüklediğini söyledi.
Bayraktar Camii’nin bombalanması, İstanbul’daki 6-7 Eylül olayları gibi geçmişte basın yoluyla yayılan ‘sahte haber’lerin provokasyonlara neden olduğunu ve büyük yıkımlar getirdiğini kaydeden Sami Özuslu, günümüzde de benzer haber ve yorumların basında yer almaya devam ettiğini belirtti.
Özuslu, “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu alan Kıbrıslı Türkleri ‘110 bin Türk, Rum oldu’ başlığıyla duyuran Türkiye’deki bazı yayın organlarının yayınlarını ı örnek olarak gösterdi.
Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’dan gazeteciler, devlet temsilcileri, akademisyen ve sivil toplum temsilcilerinin davetli olduğu konferanstaki konuşmasında Türkiye medyasının Kıbrıslı Türkler üzerindeki etkilerinden de söz eden Özuslu, 22 Ocak’ta Afrika gazetesine ve Meclis’e yapılan saldırının “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gerçekleştiğini” savundu..

Konuşmasında bütün bu olumsuzluklara rağmen çatışma kültürü yerine uzlaşı kültürüne yaklaşmak için basın alanında atılan adımlara da değinen Özuslu, Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteci örgütlerinin çalışmalarından söz etti. AGİT’le işbirliği halinde Genç Gazeteciler Değişim Programı’nın başarıyla yapıldığını anlatan Özuslu, geçen hafta kamuoyuna açıklanan ‘Terminoloji Sözlüğü” hakkında da bilgi verdi.
Özuslu, tamamen tavsiye nitelikli sözlüğün dünyanın bütün çatışmalı bölgeleri için örnek olabileceğini dile getirdi.
Konferansa katılan gazeteciler, sivil toplum örgütü temsilcileri ‘Terminoloji Sözlüğü’ne büyük ilgi gösterdi. KTGB Başkanı Özuslu’nun yanında getirdiği birkaç sözlük hemen tükenirken, sözlük hakkında daha geniş bilgi talep edenler de oldu.
15 yıldır düzenli yapılan Güney Kafkasya Medya Konferansı’na AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı George Tsereteli ile İtalya Dışişleri Bakanlığı AGİT Bölümü Başkanı Antonionio Maggiore de katılarak konuşma yaptı.
Gürcü, Azeri ve Ermeni gazeteciler arasındaki diyalogun güçlendirilmesini hedefleyen Güney Kafkasya Medya Konferansı’na KTGB Başkanı Sami Özuslu’nun yanı sıra, farklı ülkelerden beş kişi ‘uluslararası uzman’ olarak katıldı.
 

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Son Güncelleme: 22.07.2018 13:16
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