Ağırdağ’da Yarın 2 Saat Elektrik Kesintisi Var

Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo montaj proje çalışması nedeniyle yarın Ağırdağ’da 2 saat elektrik kesintisi yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın 10.00- 12.00 saatleri arasında Ağırdağ’da Tüfekçi Ömer Usta Mahallesi, Seren Yoğurtları ve civarındaki tesislerin elektrik enerjisi kesik olacak.

(DOĞ/SEL)

