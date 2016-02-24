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Ağırdağ Muhtarlık Ve Ağırdağ-boğazköy Sağlık Ocağı Binası Törenle Hizmete Girdi

Ağırdağ Muhtarlık ve Ağırdağ-Boğazköy Sağlık Ocağı binası bugün törenle hizmete girdi.

Ağırdağ Muhtarlık Ve Ağırdağ-boğazköy Sağlık Ocağı Binası Törenle Hizmete Girdi

Ağırdağ Muhtarlık ve Ağırdağ-Boğazköy Sağlık Ocağı binası bugün törenle hizmete girdi.

24 Şubat 2016 Çarşamba 11:15
Ağırdağ Muhtarlık Ve Ağırdağ-boğazköy Sağlık Ocağı Binası Törenle Hizmete Girdi
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KALYONCU  “İNSANLARIN SAĞLIKLI YAŞAMASI VE YAŞATILMASI SOSYAL DEVLETİN GÖREVİ”

İZBUL “İNSANA YAPILAN EN KUTSAL YATIRIM”

Girne Ağırdağ Muhtarlık ve Ağırdağ-Boğazköy Sağlık Ocağı binası bugün törenle hizmete girdi.

Dikmen Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla Ağırdağ köy meydanı Anıt Sokak’ta eski muhtarlık binasını tadilat ederek hayata geçirdiği yeni muhtarlık ve sağlık ocağı binası, yaklaşık 39 bin 500 TL’ye mal oldu.

Açılışı, Başbakan Ömer Kalyoncu ile Sağlık Bakanı Salih İzbul gerçekleştirdi.

Sağlık Ocağında her ayın son Çarşamba günü; 1 doktor, hemşire, kayıt memuru ve eczacı hizmet verecek.

Açılışa, Başbakan Ömer Kalyoncu, Sağlık Bakanı Salih İzbul, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Emine Güllüelli, Ağırdağ, Boğaz, Göçeri,  Aşağı ve Yukarı Taşkent muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

KALYONCU  “İNSANLARIN SAĞLIKLI YAŞAMASI VE YAŞATILMASI SOSYAL DEVLETİN GÖREVİ”

Başbakan Ömer Kalyoncu da yaptığı konuşmada insanların sağlıklı yaşaması ve yaşatılmasının sosyal devletin görevi olduğunu ifade ederek, bu kapsamda sağlık hizmetlerinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

İnsanların sağlıklı olabilmek için sağlık hizmetlerine arada bir başvurduğunu ancak sağlıklı yaşam için önceliğin; ‘iş,aş ve konut’ olduğunu ifade eden Kalyoncu, sağlık yaşam ve mutluluğun devamı için sağlık hizmetlerinin sürekli olması gerektiğini kaydetti ve bu kapsamda harekete geçen Sağlık Bakanlığı ile Dikmen Belediyesi’ni kutladı.

Başbakan Ömer Kalyoncu, yeni muhtarlık ve sağlık ocağı binasının yöre halkına hayırlı olmasını diledi.

İZBUL “İNSANA YAPILAN EN KUTSAL YATIRIM”

Sağlık Bakanı Salih İzbul ise sağlığa yapılan yatırımın insana yapılan en kutsal yatırım olduğunu ifade ederek, bu kapsamda Dikmen Belediyesi’nden gelen sağlık ocağı yapılması teklifini tereddüt etmeden kabul ettiklerini kaydetti.

Dikmen Belediyesi’nin binayı kısa sürede tamamlamasının ardından bakanlığın da sağlık ekibini oluşturduğunu belirten İzbul, artık bundan böyle Ağırdağ-Boğaz halkının güzel sağlık hizmeti alabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın 1’inci basamak sağlık hizmetlerini ada geneline yaymayı kendine misyon edindiğini ifade eden Bakan İzbul, iki yönlü fayda sağlayacak bu sistemle; hastaneye gidemeyen yaşlılara yerinde hizmet sunulabileceği gibi merkez hastanelerin de yükünün azaltacağını vurguladı.

Bakan İzbul, 1’inci basamak sağlık hizmetlerinin iyi verilebildiği oranda sağlıkta gelişimin o kadar daha rahat olabileceğini ifade ederek, bu kapsamda yerel yönetimlere işbirliğini geliştirerek bu hizmetleri ülke geneline yayacaklarını sözlerine ekledi.

ÇELEBİ “BÖLGEDE AÇILAN 6’INCI SAĞLIK OCAĞI”

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi yaptığı konuşmada, bugün Ağırdağ Muhtarlığı ile Ağırdağ-Boğazköy Sağlık Ocağını hizmete açmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, bölgede 6’ıncı olacak olan sağlık ocağı ile artık bundan böyle halka sağlık hizmetleri de vereceklerini kaydetti.

Sağlık ocağını bölgede ihtiyaç tespit etmeleri ve Sağlık Bakanlığı’ndan bu hizmetin verilebileceği sözü aldıktan 3 ay gibi bir süre sonra hayata geçirdiklerini ifade eden Çelebi, öncesinde Dikmen, Taşkent, Dağyolu, Şirinevler ve Pınarbaşı köylerinde de sağlık ocakları açtıklarını anımsattı.

Muhtarlık ve sağlık ocağı binasının tamamen belediyenin kendi öz kaynak ve imkanları ile inşa edildiğini ifade eden Çelebi, bu kapsamda emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Son Güncelleme: 24.02.2016 15:34
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SağlıkOcağıBinasıTÖRENLEHİZMETEGİRDİ
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