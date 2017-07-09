Ağır Yaralandı

Larnaka sakini 31 yaşındaki bir kişinin, Oroklini’de bulunan bir otele girerek resepsiyon görevlisi 86 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ü darp ettiği ve otelde bulunan parayı çaldığı belirtildi.Politis gazetesi, 86 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün ifadesine dayanarak, sözkonusu kişinin, kiralık bir araçtan inerek yüzü kapalı şekilde içeri girdiğini, resepsiyonda bulunan Kıbrıslı Türk’ü darp etmesinin ardından 130 Euro’yu çalarak kaçtığını yazdı.Habere göre, Kıbrıslı Türk aldığı darbeler sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Gazete, aynı gün içerisinde Livadya’da bulunan bir bakkal dükkanından da para çalma girişiminde bulunan 31 yaşındaki hırsızın, daha sonra polis tarafından yakalandığını belirtti.