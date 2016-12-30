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30 Aralık 2016 Cuma 12:16

“AĞAÇLARA KIYMADAN DA, YENİ YIL SÜSLENEBİLİR”

Recycled Christmas Trees" (Geri Dönüştürülmüş Noel Ağaçları) Sergisi, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi etkinliği olarak, fakülte binasında ziyarete açıldı.

'AĞAÇLARA KIYMADAN DA, YENİ YIL SÜSLENEBİLİR”
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“AĞAÇLARA KIYMADAN DA, YENİ YIL SÜSLENEBİLİR”

Recycled Christmas Trees" (Geri Dönüştürülmüş Noel Ağaçları) Sergisi, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi etkinliği olarak, fakülte binasında ziyarete açıldı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü Öğrencileri’nin tasarladıkları; dönüştürülerek, ışıklandırılmış ‘Noel Ağacı’ kesitlerinden oluşan serginin açılışı, GAÜ Rektörü Prof.Dr. Kutsal Öztürk tarafından gerçekleştirildi.

Kendisinin de; akademik kökeni mimari olan Prof.Dr. Kutsal Öztürk, “Mimarlık Fakültesi ile her zaman gurur duymuşumdur, özellikle yılbaşı ve buna benzer özel zaman dilimlerinde, her zaman çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bu sene de, özellikle çevreci ve toplumsal bir bakış ile organize edilen çalışmaların yer aldığı bu serginin, bir taraftan ağaçların kesilmesine ve çevreye verilen zararların önlemesine yönelik duyarlılığı artırmayı amaçlarken, diğer taraftan da, geri dönüştürmenin, tüketimi minimize etme sürecindeki etkisini gündeme getirmesini çok önemli görüyorum. Bu çalışmalarından dolayı, herkese, teşekkür ediyorum. Bazı açılardan oldukça kötü geçen 2016 Yılı geride kalıyor; 2017 Yılı’nın ise sağlık, mutluluk, başarı, barış ve çok sevgi getirmesini diliyorum ”şeklinde konuştu.

GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Doç.Dr.Mehmet Adil ise, “Geleneksel hale gelen ‘Recycled Christmas Trees’ (Geri Dönüştürülmüş Noel Ağaçları) Sergisi, bu sene de büyük bir katılım ile yapıldı, ayrıca yaptığımız girişimler de meyvesini veriyor. Hocalarımız ve öğrencilerimizin emekleri ile yaptıkları ağaçlar için teşekkür ediyorum”diyerek, serginin geniş kesimler tarafından gezilebilmesi temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler
GaüNoel AğacıGeri Dönüştürülmüş
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