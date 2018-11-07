“ağabeyim Kara Mehmet” Kitabı Cuma Günü Tanıtılacak

Lefkoşa, 7 Kasım 18 : Limasolu “Kara Mehmet”in hayatını anlatan yarı biyorgrafi, yarı roman türündeki kitap yayınlandı.

İbrahim Erkan Manavoğlu’nun kaleme aldığı “Ağabeyim Kara Mehmet” adlı kitabın tanıtım toplantısı 9 Kasım Cuma günü yapılacak. Tanıtım, 17:00-19:00 saatleri arasında Girne-Leymosun Evi’nde yapılacak. Manavoğlu, etkinlikte kitaplarını imzalayacak.

Kitap, “Ağabeyim Kara Mehmet”, “Onurlu Bir İzci), “Futbollu Yıllar”, “Öğretmen Kara Mehmet” ve “Genç Bir Direnişçinin Portresi” adlı beş bölümden oluşuyor. Kitap, Manavoluğu’nun ifadesiyle “Kendini toplumuna adamış yol açıcı bir aydının,Bir halk adamının hikayesini anlatıyor”.

İbrahim Erkan Manavoğlu kimdir?

1946 yılında Leymosun’da doğan İbrahim Erkan Manavoğlu 19 Mayıs Lisesini bitirdi. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde eğitimine başladı ancak

1964’te öğrenimine ara verip Erenköy cephesine gönüllü olarak katıldı. 1971 yılında ODTÜ’den Elektrik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Uzun yıllar Türkiye enerji sektöründe üst düzey görevlerde bulundu. İlk basılı kitabı Erenköy Cephesi’ni anlatan şiir-roman tarzındaki ‘’Sekiz Mevsim Erenköy’’dür. Academia.edu internet sitesinde yayınlanmış Kıbrıs Türk ağızlarıyla ilgili çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Manavoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.

(FG)