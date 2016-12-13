“Ağa” Oyunu Güzelyurt’ta Sahnelendi

13. Güzelyurt Tiyatro Günleri kapsamında, Tiyatro Alpay Volkan Derneği geçtiğimiz akşam “Ağa” adlı oyunu sahneledi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Ali Volkan’ın uyarlayıp yönettiği oyun Güzelyurt AKM’de halka ücretsiz sahnelendi.

“TOROS CANAVARI” ADLI OYUN 2 GÜN SAHNELENECEK

Tiyatro Günlerinde 16 ve 17 Aralık tarihlerinde Adana-Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Aziz Nesin’in unutulmaz eserlerinden olan “Toros Canavarı” adlı oyunu sahnelenecek.



Oyun, Aziz Nesin’in kendisine has deyişiyle izahı olmayan şeylerin mizahının yapıldığı bir hikayeyi anlatıyor.

Oyun, Güzelyurt AKM’de saat 20.00’de halka ücretsiz sahnelenecek.