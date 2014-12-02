Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

“Afrodit’in Üç Tezahürü” Sergisi Cuma Günü Açılıyor

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin sunduğu “Afrodit’in Üç Tezahürü” adlı sergi cuma akşamı İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Elena Konstantinu, Nilüfer İnandım ve Hasan Zeybek’in eserlerinden oluşan sergi 18.30’da açılacak ve 12 Aralık’a kadar izlenebilecek.

“Afrodit’in Üç Tezahürü” Sergisi Cuma Günü Açılıyor

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin sunduğu “Afrodit’in Üç Tezahürü” adlı sergi cuma akşamı İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Elena Konstantinu, Nilüfer İnandım ve Hasan Zeybek’in eserlerinden oluşan sergi 18.30’da açılacak ve 12 Aralık’a kadar izlenebilecek.

02 Aralık 2014 Salı 14:56
“Afrodit’in Üç Tezahürü” Sergisi Cuma Günü Açılıyor
banner238

 Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin sunduğu “Afrodit’in Üç Tezahürü” adlı sergi cuma akşamı İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı Ümit İnatçı tarafından yapılan açıklamaya göre, Elena Konstantinu, Nilüfer İnandım ve Hasan Zeybek’in eserlerinden oluşan sergi 18.30’da açılacak ve 12 Aralık’a kadar izlenebilecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği Afrodit’in Üç Tezahürü adlı sergiyi izleyicisine sunarken genç sanata yaptığı ve yapması gerektiği katkının bilincindedir. Emre Zeytinoğlu’nun metniyle okumaya başlayacağımız eserler elbette ki yapıtların sunduğu çağrışım kanallarıyla izleyiciyi daha değişik hafıza alanlarına taşıyacaktır. Kendi coğrafyasının insan hallerini eşeleyen genç sanatçılar savaş, inanç ve içe çökmeyi algılama ortamı sunan bu sergilerinde değişik dil alanlarını ortaklaştırma olanağı da buluyor.”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Sanatçı Ve Yazarlar Birliği’nin Sunduğu “Afrodit’in Üç Tezahürü” Adlı Sergi Cuma Akşamı İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda Sanatseverlerle Buluşacak.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim