“Afrodit’in Üç Tezahürü” Sergisi Cuma Günü Açılıyor

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin sunduğu “Afrodit’in Üç Tezahürü” adlı sergi cuma akşamı İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği Başkanı Ümit İnatçı tarafından yapılan açıklamaya göre, Elena Konstantinu, Nilüfer İnandım ve Hasan Zeybek’in eserlerinden oluşan sergi 18.30’da açılacak ve 12 Aralık’a kadar izlenebilecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği Afrodit’in Üç Tezahürü adlı sergiyi izleyicisine sunarken genç sanata yaptığı ve yapması gerektiği katkının bilincindedir. Emre Zeytinoğlu’nun metniyle okumaya başlayacağımız eserler elbette ki yapıtların sunduğu çağrışım kanallarıyla izleyiciyi daha değişik hafıza alanlarına taşıyacaktır. Kendi coğrafyasının insan hallerini eşeleyen genç sanatçılar savaş, inanç ve içe çökmeyi algılama ortamı sunan bu sergilerinde değişik dil alanlarını ortaklaştırma olanağı da buluyor.”