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Afrin’de PKK’nın yeraltı hastanesi

Zeytin Dalı harekâtıyla Afrin’i PKK/PYD’li teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı.

Afrin’de PKK’nın yeraltı hastanesi

Zeytin Dalı harekâtıyla Afrin’i PKK/PYD’li teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezindeki bir hastanede yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı, erişimin 50 metrelik tünelden sağlandığı özel bölümü ortaya çıkardı.

26 Mart 2018 Pazartesi 10:30
Afrin’de PKK’nın yeraltı hastanesi
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Afrin’in kurtarılmasının ardından arama-tarama çalışmalarına devam eden Mehmetçik, teröristlerin ilçede kullandıkları binaları tek tek ortaya çıkarıyor. Askerler, ilçedeki hastanede yaptıkları aramada Zeytin Dalı harekâtı sırasında vurulan teröristlerin tedavi edildikleri bölümü buldu. Hastanenin sığınağında oluşturulan özel bölümde yaralı teröristlerin güvenlik güçlerince tespit edilmeden tedavilerinin yapılmasının amaçlandığı belirlendi.

Sığınağa dışarıdan erişimi sağlayan yaklaşık 50 metrelik tünelin de bulunduğu incelemeler sırasında söz konusu bölümde hem ilk müdahalenin yapıldığı hem de tedavi süreçlerinin devam ettirildiği saptandı.

AMERİKAN MALZEMELERİ

Röntgen cihazının da yer aldığı bölümde ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu. Kullanılan malzemeler ve bulunan eşyalardan, harekât sırasında çok sayıda teröristin bu özel bölümde tedavi gördüğü anlaşıldı.

Anahtar Kelimeler:
PKKAfrinYeraltı Hastanesi
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