Afrin’de PKK’nın yeraltı hastanesi

Afrin’in kurtarılmasının ardından arama-tarama çalışmalarına devam eden Mehmetçik, teröristlerin ilçede kullandıkları binaları tek tek ortaya çıkarıyor. Askerler, ilçedeki hastanede yaptıkları aramada Zeytin Dalı harekâtı sırasında vurulan teröristlerin tedavi edildikleri bölümü buldu. Hastanenin sığınağında oluşturulan özel bölümde yaralı teröristlerin güvenlik güçlerince tespit edilmeden tedavilerinin yapılmasının amaçlandığı belirlendi.

Sığınağa dışarıdan erişimi sağlayan yaklaşık 50 metrelik tünelin de bulunduğu incelemeler sırasında söz konusu bölümde hem ilk müdahalenin yapıldığı hem de tedavi süreçlerinin devam ettirildiği saptandı.

AMERİKAN MALZEMELERİ

Röntgen cihazının da yer aldığı bölümde ABD menşeli ilk yardım malzemeleri de bulundu. Kullanılan malzemeler ve bulunan eşyalardan, harekât sırasında çok sayıda teröristin bu özel bölümde tedavi gördüğü anlaşıldı.