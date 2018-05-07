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Afrika gazetesi davası başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir karikatür ve iki yayın yaptıkları gerekçesiyle Başsavcılık tarafından Afrika Gazetesi’ne açılan davada ilk duruşma bugün gerçekleştirildi.

Afrika gazetesi davası başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir karikatür ve iki yayın yaptıkları gerekçesiyle Başsavcılık tarafından Afrika Gazetesi’ne açılan davada ilk duruşma bugün gerçekleştirildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:11
Afrika gazetesi davası başladı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir karikatür ve iki yayın yaptıkları gerekçesiyle Başsavcılık tarafından Afrika Gazetesi’ne açılan davada ilk duruşma bugün gerçekleştirildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada Gazete Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazeteci Ali Osman Tabak aleyhlerine getirilen davalardan itham edildi.Levent ve Tabak aleyhlerine getirilen davaları kabul etmedikleri yönünde beyan verdi. Dava, yeniden görüşülmek üzere 24 Mayıs’a ertelendi.

Afrika Gazetesi’nin 5869 sayılı sürmanşetinde Erdoğan’a yapıldığı iddia edilen hakaretlerden dolayı 9 dava, 1 Şubat 2018’de Şener Levent'in "Açı" isimli köşe yazısına Erdoğan’a hakaretten 3 dava, 8 Aralık 2017’deki Erdoğan’a hakaret içerdiği iddia edilen karikatürden 1 dava olmak üzere toplam 13 dava açılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanKarikatürAfrika GazetesiŞener LeventAli Osman Tabak
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