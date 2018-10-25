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Afrika davasında 4 tanık dinlendi

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak bugün karikatür’ davasıyla ilgili mahkemeye çıktı.

Afrika davasında 4 tanık dinlendi

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak bugün karikatür’ davasıyla ilgili mahkemeye çıktı.

25 Ekim 2018 Perşembe 16:30
Afrika davasında 4 tanık dinlendi

Afrika davasında 4 tanık dinlendi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak bugün karikatür’ davasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Cenkay İnan’ın huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Ergin Atıcı, sanıklar Levent ve Tabak adına avukatlar Tacan Reynar ve Mine Atlı hazır bulundu. Dün gerçekleşen duruşmada Savcı Ergin Atıcı, tanık olarak Abdülkadir Kızıltaş’ı dinletti.

Abdülkadir Kızıltaş, Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının üzerine çiş yapan resmin aşağılayıcı olarak değerlendirdiğini ve polise gidip şikâyette bulunduğunu söyledi. Avukat Tacan Reynar, bu gibi yayınların tüm dünyada dünya liderleri hakkında yayınlandığına ve bunun basın özgürlüğü olduğuna işaret etti. Reynar, tanığa, gazetecilerin cezalandırılmalarını mı istiyorsunuz? 
Sorusunu sordu. Kızıltaş, ortada suç varsa ceza almalarının normal olduğunu söyledi. Tacan Reynar, uluslararası kuruluşların KKTC’yi Türkiye’nin alt kuruluşu olarak gördüğünü söyledi. Reynar, bu kolajın iki ülke arasında gerginliğe neden olmadığını, ilişkilerin bozulmadığını savundu. Tanık, bu iddiayı kabul etti.
   
Uluslararası örgütlerin bu davaları takip ettiğini belirten Reynar, yargılanan gazetecilerin hapis cezaları almaları halinde KKTC’nin basın özgürlüğü adına dünya sıralamasındaki yerinin daha da geriye gideceğini savundu. Kızıltaş, bu iddiayı kabul etmedi. Tacan Reynar, dünya liderlerinin bu tür yayınlarla eleştirilebileceğini belirtti. Kızıltaş, aşağılayıcı bir yayınla eleştirilmesine karşı olduğunu söyledi.

Kızıltaş’ın ardından Savcı Ergin Atıcı, Abdurrahman Şanverdi’yi tanık olarak dinletti. Şanverdi, 1985 yılından beri KKTC’de yaşadığını ve Girne Hataylılar Dernek Başkanı olduğunu anlattı. Şanverdi, Afrika gazetesinde ve sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerine işeyen bir resim görüp, rahatsız olduğunu ve polise şikâyette bulunduğunu anlattı. Tanık, Afrika gazetesi önündeki olaylara katıldığını ve siyah çelenk bıraktığını belirtti. 

Tacan Reynar, tanığa, talimat alarak şikâyette bulunduğu iddiasında bulundu. Şanverdi, bu iddiayı kabul etmedi. Reynar, KKTC’nin bağımsız ve egemen bir devlet olmadığını söyleyerek, “Ortada bir suç yoktur çünkü ortada bir devlet yoktur” dedi. Şanverdi, iddiaları kabul etmedi. 

Savcı Ergin Atıcı, dördüncü tanık olarak Levent Kanioğulları’nı dinletti. Kanioğulları, Lefkoşa’da doğduğunu söyleyerek, Türkiye vatandaşlığı da olduğunu ve Kıbrıs Ak Ocakları Derneği Başkanı olduğunu anlattı. Levent Kanioğulları, derneğin üyelerinden Afrika gazetesinde çıkan aşağılayıcı ve hakaret içeren resmi polise şikâyet ettiğini belirtti. Kanioğulları, ayrıca üyeleri olan bin 200 kişi imza toplayıp TC Elçiliği’ne götürdüğünü belirtti. 

Reynar, kolajın Cumhurbaşkanına hakaret etmediğini savundu. Kanioğulları, iddiayı kabul etmedi. Levent Kanioğulları’nın sorgu esnasında, AK partiye üye olduğunu söylemesi üzerine Reynar, tanığın taraflı olduğu iddiasında bulundu.
 
Savcı Ergin Atıcı, tanık olarak Müfettiş Muavini Behiç Akçın’ı dinletti. Mahkemede yeminli şahadet veren Akçın, 8 Aralık 2017 tarihinde Buray Büsküvütçü’nün Adli Şube’ye gelerek, Afrika gazetesinde yayınlanan bir resim üzerine şikâyette bulunduğunu mahkemeye aktardı. Akçın, şirketler mukayyitliğinden Afrika gazetesiyle ilgili belgeler ve 8 Aralık tarihli Afrika gazetesini temin ettiğini ve soruşturmanın bir başka polis mensubuna verildiğini anlattı.

Avukat Tacan Reynar, tahkikatın 12 Aralık’ta başladığını, Akçın ise 8 Aralık’ta başladığını ileri sürdü. Reynar, Büsküvütçü’nün kriminal bir kişi olduğunu söyledi. Akçın, herkesin herhangi bir konuda şikayette bulunabileceğini savundu. Reynar, Akçın’a, soruşturmanın  TC Elçiliği tarafından alınan talimat ışığında başlandığını ileri sürdü. Akçın, iddiayı reddetti. 

Savcı Ergin Atıcı, tanık hazır edebilmek için davanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti. Yargıç Cenkay İnan, davayı duruşmasına devam edilmek üzere 8 Kasım’a saat 13.30’a erteledi.
 

Son Güncelleme: 25.10.2018 16:32
Anahtar Kelimeler:
AfrikaDavaERDOĞAN
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