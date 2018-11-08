Afrika davası ertelendi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

BUgün gerçekleşen duruşma sanıkların avukatı Tacan Reynar’ın geçirmiş olduğu ofis kazası nedeni ile hazır bulunamaması üzerine 13 Kasım tarihine, saat 11.30’a ertelendi. Dünkü duruşmaya tanık olarak dinlenmek üzere gelen davacı MDP Genel Başkanı Buray Püsküvitçi ile davalı Gazeteci Şener Levent arasında mahkeme çıkışında kısa süreli sohbet yaşandı. Levent, Püsküvitçi’ye Afrika Gazetesine yapılan saldırı esnasında nerede olduğunu sorması üzerine Püsküvitçi orada olmadığını olması durumunda bu linç girişimine destek vermeyeceğini ayrıca engel olacağını söyledi.

Şener Levent, ayrıca Püsküvitçi’ye Barbaros Şansal’a yemek yediği sırada yaptığı saldırının hoş olmadığını hatırlatması üzerine Püsküvitçi o Kıbrıs halkına hakaret etmişti bende ona dersini verdim dedi.

