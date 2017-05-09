Afganistan'da Medreseye Bombalı Saldırı

SALDIRIDA 8 KİŞİ ÖLDÜ
Afganistan'ın Pervan vilayetinde medreseye düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Pervan Emniyet Müdürü Muhammad Zaman Mamuzay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pervan'ın Çarikar şehrinde medreseyi hedef alan saldırı yapıldığını kaydetti.
Bombanın, Pervan Alimler Şurası Başkanı Mevlevi Abdul Rahim Hanefi'nin oturduğu yerin altına yerleştirildiğinin belirlendiğini aktaran Mamuzay, patlamanın Hanefi'nin öğrencilerine ders verdiği sırada yaşandığını söyledi.
Mamuzay, saldırıda 7 öğrenci ile Hanefi'nin yaşamını yitirdiğini, 6 öğrencinin yaralandığını açıkladı.
Mamuzay, saldırıdan Taliban örgütünü sorumlu tuttu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.