Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Mayıs 2017 Salı 08:56

Afganistan'da Medreseye Bombalı Saldırı

Afganistan'ın Pervan vilayetinde medreseye düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'da Medreseye Bombalı Saldırı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

SALDIRIDA 8 KİŞİ ÖLDÜ

Afganistan'ın Pervan vilayetinde medreseye düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pervan Emniyet Müdürü Muhammad Zaman Mamuzay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pervan'ın Çarikar şehrinde medreseyi hedef alan saldırı yapıldığını kaydetti.

Bombanın, Pervan Alimler Şurası Başkanı Mevlevi Abdul Rahim Hanefi'nin oturduğu yerin altına yerleştirildiğinin belirlendiğini aktaran Mamuzay, patlamanın Hanefi'nin öğrencilerine ders verdiği sırada yaşandığını söyledi.

Mamuzay, saldırıda 7 öğrenci ile Hanefi'nin yaşamını yitirdiğini, 6 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

Mamuzay, saldırıdan Taliban örgütünü sorumlu tuttu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev-iş Ve Kıbrıs Türk Petrol-iş, Ercan'daki K-pet'te 2 Saatlik Uyarı Grevi Yaptı Dev-iş Ve Kıbrıs Türk Petrol-iş, Ercan'daki K-pet'te...
Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Serbest Çalışan Hekimlerle Görüştü (1) Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Serbest Çalışan Hekimlerle...
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı (1) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı (1)
Kamu-sen 42. Yılını Etkinliklerle Kutluyor Kamu-sen 42. Yılını Etkinliklerle Kutluyor
10-16 Mayıs Engelliler Haftası… 11 Mayıs Görme Engelliler Günü… 10-16 Mayıs Engelliler Haftası… 11 Mayıs Görme...
Durduran: “konu Mehter Marşı Değil, Denizlerdeki Olası Zenginliklerin Hakkaniyete Dayalı Belirlenmesidir” Durduran: “konu Mehter Marşı Değil, Denizlerdeki...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Dev-iş Ve Kıbrıs Türk Petrol-iş, Ercan'daki...
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Kıbrıs Türk Petrol- İş, K-PET Ltd.’in...

Haberi Oku