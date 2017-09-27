“Afet Yönetimi Sertifika Eğitimi” Tamamlandı

100 KATILIMCIYA KATILIM BELGELERİ VERİLDİ

ÇELEBİ: “AFETLERE DİRENÇLİ TOPLUM OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ, ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ... BU EĞİTİMLE FARKLI BİR İŞE İMZA ATTIK”

NECDET: “KIBRIS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENECEK ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) iş birliğinde düzenlenen 3 günlük “Afet Yönetimi Sertifika Eğitimi” bugün tamamlandı.

“Afete Dirençli Toplum” oluşturma ilkesinden yola çıkılarak UKÜ’de düzenlenen eğitime KKTC afet yönetimi sisteminde bulunan 53 kurum, kuruluş ve bakanlıktan katılan 100 kişi katıldı.

UKÜ Çevik Uraz Salonu’nda bugün öğleden sonra düzenlenen törenle, katılımcılara katılım belgeleri verildi.

İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’ye plaket, eğitimde konuşmacı olan İTÜ akademisyenlerine plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

ÇELEBİ: “BU EĞİTİMLE FARKLI BİR İŞE İMZA ATTIK”

Eğitimin kapanışında konuşan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, bu eğitimin afetlere karşı dirençli toplum oluşturmada sadece bir adım olduğunu ifade ederek, “Afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Farklı bir işe imza attık. Aldığımız bildirimler eğitimin amacına ulaştığını gösteriyor” dedi.

Afet yönetiminin topyekün bir yaklaşımı gerektirdiğini, bunu eğitimin açılışındaki konuşmasında da belirttiğini söyleyen Çelebi, “Afet yönetiminde sadece kurumların değil, her bir bireyin rolü var” şeklinde konuştu.

Çelebi, afetlerin iyi yönetilebilmesinin herkesin rolünü iyi ve zamanında yapmasıyla ilgili olduğunu, uyumun içinde ve birlikte çalışmakla başarı sağlanabileceğini söyledi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın “Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü” kapsamında gerçekleştireceği etkinliklere değinen, 13 Ekim’de çalıştay düzenleneceğini belirten Erdoğan Çelebi, bu çalıştayda KKTC’deki yangın, sel gibi afet risklerinin değerlendirileceğini, afetlerden etkilenen bölgelerin masaya yatırılacağını, çalıştayın akabinde 25 Ekim’de tatbikat yapılacağını kaydetti.

NECDET: “KIBRIS İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENECEK ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR”

UKÜ’de 3 gün boyunca eğitim alanlar adına konuşan Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü Jeoloji Şube Amiri Mehmet Necdet, “Afet Yönetimi Sertifika Eğitimi”nin yararlı ve başarılı geçtiğini söyledi.

Kıbrıs’ın iklim değişikliğinden etkilenecek ülkelerin başında geldiğine dikkat çeken Necdet, iklim değişikliklerinin kuraklık gibi aşırı yağışa da neden olduğunu, bunların ülkede de görüldüğünü belirtti.

Mehmet Necdet, afet yönetimi eğitimlerinin bu nedenle yaşamsal öneme sahip olduğunu vurguladı.

KATILIMCILAR, 3 GÜNLÜK EĞİTİMİN SONUNDA SINAVA ALINDI

Eğitim programına İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Prof Dr. Nilgün Okay, Doç. Dr. Nazan Akman ve İTÜ PDR Koordinatörü Cem Demirbaş konuşmacı olarak bulundu.

Eğitim “Afet ve Kriz Yönetimi, “Acil Durum Planlaması”, “Risk Azaltma Planlaması”, “Yapısal ve Yapısal Olmayan Zarar Azaltma, Kentsel Risk Azaltma İçin Tehlike ve Risk Analizi Etkileri”, “Afet Halk Eğitimi ve Toplum Müdahale Ekipleri Olay Komuta Sistemi”, “Kent Risk Analiz Çalışması”, “Kalkınma ve Afetler Afet Psikolojisi Zarar Görebilirlik ve Etki Eden Faktörler” ve “Afet Psikolojisi” konularını kapsadı.

Eğitimin son günü olan bugün katılımcılar sınava alındı.

Sonuçların İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri’nde değerlendirilmesinin, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda onaylanmasının ardından başarılı katılımcılara “Afet Yönetimi Sertifikası” verileceği belirtildi.