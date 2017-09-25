“Afet Yönetimi Sertifika” Eğitimi Başladı

SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI, İTÜ VE UKÜ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN EĞİTİM 3 GÜN SÜRECEK...

100 CİVARINDA KİŞİ EĞİTİMİN SON GÜNÜ SINAVA TABİİ TUTULACAK, BAŞARILI OLANLARA SERTİFİKA VERİLECEK

ADALIER: “IUSARC AFETLERE HAZIR VE DİRENÇLİ TOPLUMLAR OLUŞTURMA HEDEFİNDEDİR”

KAHYA: “AKLIN ASIL MAHARETİ PROBLEMİ ÖNCEDEN GÖRME, TEDBİR ALMA VE ÖNLEMLERİ UYGULAMADIR”

NADİRİ: “BÖYLE EĞİTİMLER, PROAKTİF DAVRANARAK, GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALABİLECEK İNSAN GÜCÜ YARATMADA ÖNEMLİ”

ÇELEBİ: “AFET OLMADAN, FELAKET BAŞA GELMEDEN HAZIRLI OLMAK ÇOK ÖNEMLİ. İNSAN HAYATI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) iş birliğinde düzenlenen 3 günlük “Afet Yönetimi Sertifika Eğitimi” bugün başladı.

“Afete Dirençli Toplum” oluşturma ilkesinden yola çıkılarak düzenlenen 3 gün sürecek eğitime KKTC afet yönetimi sisteminde bulunan 53 kurum, kuruluş ve bakanlıktan yaklaşık 100 kişi katıldı.

Bu sabah UKÜ Çevik Uraz Salonu’nda başlayan eğitimin açılışında konuşmalar yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından sırasıyla Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) Başkanı Doç. Dr. Ahmet Adalıer, İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi konuştu.

ADALIER: “IUSARC AFETLERE HAZIR VE DİRENÇLİ TOPLUMLAR OLUŞTURMA HEDEFİNDEDİR”

Açılış konuşmasında ilk sözü Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) Başkanı Doç. Dr. Ahmet Adalıer aldı. Katılımcılara IUSARC hakkında bilgi veren Adalıer, konseyin KKTC’de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarının iş birliği ile 2012’de kurulduğunu kaydetti.

Adalıer, Türkiye’den ve diğer ülkelerden birçok üniversitenin IUSARC’a üye olduğunu, bugün 22 ülkeden 44 üyeye ulaştıklarını belirterek, konseyin üniversite gençlerine arama-kurtarma konusunda bilgi, beceri ve deneyim kazandırma, afetlere hazır ve dirençli toplumlar oluşturma hedefine işaret etti.

Ahmet Adalıer, konseyin etkinlikleri konusuna da bilgi vererek, bu yıl ulusal düzeyde yapılan Üniversitelerarası Arama Kurtarma Oyunları’nın 2018’de uluslararası düzeyde olacağını kaydetti, “Bu oyunların dünyada örneği yok” vurgusunda bulundu.

Adalıer, “Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü” kapsamında 12-13 Ekim tarihlerinde etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

KAHYA: “AKLIN ASIL MAHARETİ PROBLEMİ ÖNCEDEN GÖRME, TEDBİR ALMA VE ÖNLEMLERİ UYGULAMADIR”

İTÜ KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya da bir konuşma yaptı.

Kahya, KKTC’de ve Türkiye’de afetler konusunda ortalama bilgi seviyesine ulaşıldığını söyleyerek, “Bu alandaki toplumsal faaliyetlerde öncü rol oynayan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nı kutluyorum” dedi.

İTÜ’nün Kuzey Kıbrıs kampüsünde “Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü” olduğunu söyleyen Ercan Kahya, “Burada çok değerli hocalarımız, ulusal ve uluslararası faaliyetlerimiz var. Bu gücü ve kaynağı Kıbrıs’a getirmekten mutluyuz” şeklinde konuştu.

Problemleri iyi çözmenin akıllı olmanın göstergesi olmadığını da söyleyen Kahya, “Aklın asıl mahareti problemi önceden görme, tedbir alma ve önlemleri uygulamadır. Bunlar olduğunda sorunlar bence kolaylıkla çözülür. Ve problemlerin çözümü akıllı insanlar için basit ve eğlencelidir” dedi.

NADİRİ: “BÖYLE EĞİTİMLER, PROAKTİF DAVRANARAK, GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALABİLECEK İNSAN GÜCÜNÜ YARATMA AÇISINDAN ÖNEMLİ”

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, dünyanın çeşitli bölgelerinde felaketlerin yaşandığını, bu nedenle afetleri yönetebilmenin önemli olduğunu ifade ederek, “Böyle eğitimler, proaktif davranarak, gerekli önlemleri alabilecek insan gücü yaratmada önemli” dedi.

Kıbrıs’ın deprem kuşağında olduğunu söyleyen, yangınlara, su baskınlarına işaret eden Nadiri, her ülkede olduğu gibi KKTC’de de afet yönetimini yapabilecek bilinçli insan gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın her zaman üniversitelerle yakın ilişki içinde olduğunu da vurgulayan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, UKÜ’nün IUSARC’in dönem başkanlığını yürüttüğünü anımsattı.

Nadiri, üniversitelerin temel görevlerinden birinin de topluma hizmet olduğunu kaydederek, UKÜ olarak bu alanda da çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ÇELEBİ: “AFET OLMADAN, FELAKET BAŞA GELMEDEN HAZIRLI OLMAK ÇOK ÖNEMLİ... İNSAN HAYATI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ”

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, konuşmasında, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın ana görevini “afetlerde can kaybını en aza indirgeme”, “devlet kurumlarının işleyişini sağlama”, “halkın moral ve motivasyonu yüksek tutma” olarak aktardı.

Çelebi, koordinatör görevi üstlenen Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın devletin çeşitli kurumları ile birlikte çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Afet yönetiminin topyekûn yaklaşımı gerektiren bir konu olduğunu da vurgulayan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, devletin bütün kurumlarının ve bireylerin böyle bir zamanda birlikte ve uyum içinde çalışmasının önemine dikkat çekti.

“Afet olmadan, felaket başa gelmeden hazırlı olmak çok önemli” diyen Çelebi, insan hayatının her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Afetlerin ekonomik kayıplara da neden olduğunu, dünyadaki maddi zararların her yıl milyarlarca doları bulduğunu kaydeden Çelebi, “Devletin planlamalarında, harcamalarında dikkate alması gereken konu afet öncesindeki maliyetlerin ülkeye ve insanlara getirisidir” dedi.

Çelebi, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının bu nedenle önemli olduğunu kaydetti.

EĞİTİMDE, “AFET VE KRİZ YÖNETİMİ”, “ACİL DURUM PLANLAMASI” GİBİ KONU BAŞLIKLARI VAR

Eğitim programına İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Prof. Dr. Nilgün Okay, Doç. Dr. Nazan Akman ve İTÜ PDR Koordinatörü Cem Demirbaş konuşmacı olarak bulunuyor.

Eğitim programı; “Afet ve Kriz Yönetimi, “Acil Durum Planlaması”, “Risk Azaltma Planlaması”, “Yapısal ve Yapısal Olmayan Zarar Azaltma, Kentsel Risk Azaltma İçin Tehlike ve Risk Analizi Etkileri”, “Afet Halk Eğitimi ve Toplum Müdahale Ekipleri Olay Komuta Sistemi”, “Kent Risk Analiz Çalışması”, “Kalkınma ve Afetler Afet Psikolojisi Zarar Görebilirlik ve Etki Eden Faktörler” ve “Afet Psikolojisi” konularını kapsıyor.

Eğitimin son günü olan 27 Eylül Çarşamba günü 12.45-13.15 saatleri arasında yapılacak sınavın ardından saat 15.00'te başarılı katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.