Af Nüfus Sayımından Sonra Yapılsın

Ekonomik Örgütler Platformu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ziyaretçi izni, ikamet izni, iş kurma izni veya çalışma izni süresi bitmiş olan yabancı uyruklu kişilere yönelik Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nda öngörülen değişikliklerin nüfus sayımından sonra yapılmasını istedi.

Ticaret Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Otelciler Birliği, İşadamları Derneği, Genç İşadamları Derneği, İşverenler Sendikası ve Müteahhitler Birliği’nin oluşturduğu Ekonomik Örgütler Platformu, yaptığı yazılı açıklamada, “Platform yapılacak nüfus sayımı ile sosyal yapının ortaya konması ve bu çerçevede yapılacak değişikliklerin daha sağlıklı olabileceği ve yeni bir af beklentisinin yaratılmasının aksine kaçağın önüne, kalıcı bir şekilde geçilebileceğini düşünmektedir”

Açıklamada ayrıca, ülkenin geleceği için yapılacak nüfus sayımının, planlama yapmaya imkan sağlayacak verilerin toplanması açısından önemi de vurgulandı.