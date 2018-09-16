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Feci kaza: 1 ölü 6 yaralı
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Adli Yıl Yarın Açılıyor

Adli Yıl Yarın Açılıyor

16 Eylül 2018 Pazar 07:17
Adli Yıl Yarın Açılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2018-2019 Adli Yılı, yarın açılıyor.

Lefkoşa’da yarın saat 09.30’da başlayacak açılış töreni, Açık Öğretim Fakültesi konferans salonunda yer alacak.

Yüksek Mahkeme’den alınan bilgiye göre, yeni adli yılın açılış töreninde Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşma yapacak.

Türkiye Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi’nden yetkililer adli yılın açılışına katılmak üzere KKTC’ye gelecek.
 

Son Güncelleme: 16.09.2018 10:22
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