Adli Yıl Törenle Açıldı

2018-2019 Adli Yılı bugün düzenlenen törenle açıldı.

Lefkoşa’da bugün sabah Açık Öğretim Fakültesi konferans salonunda yer alan açılış törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, askeri erkan, bazı bakanlar, hukuk camiası ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yeni adli yılın açılış töreninde, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşma yapacak.

Törene, Türkiye Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi’nden yetkililer de katılıyor.







