Adli Yıl Pazartesi Açılıyor

2018-2019 Adli Yılı, pazartesi günü açılacak.

17 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek açılış nedeniyle Lefkoşa’da, Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonu’nda tören düzenlenecek. Tören saat 09.30’da başlayacak.

Yüksek Mahkeme’den alınan bilgiye göre, yeni adli yılın açılış töreninde Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşma yapacak.

Türkiye Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi’nden yetkililer adli yılın açılışına katılmak üzere KKTC’ye gelecek.

