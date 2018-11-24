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Adem Kaner Şirketler Grubu’na Ait Ambarda Yangın...

Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Lefkoşa\'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Adem Kaner Şirketler Grubu’na ait ambar içerisinde bugün henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı

Adem Kaner Şirketler Grubu’na Ait Ambarda Yangın...

Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Lefkoşa\'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Adem Kaner Şirketler Grubu’na ait ambar içerisinde bugün henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:39
Adem Kaner Şirketler Grubu’na Ait Ambarda Yangın...
Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Lefkoşa\'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Adem Kaner Şirketler Grubu’na ait ambar içerisinde bugün henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, saat 14.00 sıralarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucunda ambar içerisinde bulunan yaklaşık 500 adet havlu, eski ve kullanılmayan eşyalar ile birtakım ahşap eşya yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(SEL)
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