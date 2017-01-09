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09 Ocak 2017 Pazartesi 13:16

ADEM, GÜLLE VE KORHAN TKP’YE KATILDI

Sonay Adem, Ali Gulle ve İbrahim Korhan, Toplumcu Kurtuluş Partisi’ne (TKP) katıldı.

ADEM, GÜLLE VE KORHAN TKP'YE KATILDI
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ADEM, GÜLLE VE KORHAN TKP’YE KATILDI

Sonay Adem, Ali Gulle ve İbrahim Korhan,  Toplumcu Kurtuluş Partisi’ne (TKP) katıldı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)’den geçen hafta istifa eden Adem, Gulle ve Korhan’ın TKP’ye katılımı, bugün düzenlenen ve kendilerinin de hazır bulunduğu basın toplantısıyla açıklandı.

TKP binasındaki basın toplantısında konuşan TKP Kurucular Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının zor bir dönemden geçtiğini ifade etti.

“Çalışanların ezildiği, hakların geriye götürülmeye çalışıldığı, düşünceye saygının ortadan kaldırıldığı” bir dönemden geçildiğini söyleyen Çakıcı, “ülke kaynaklarının peşkeş çekildiğini, adama göre partizanca atamalar yapıldığını” kaydetti.

Barış isteyen kesimlerin gözünün kulağının Cenevre’de olduğunu da ifade eden Çakıcı, “Cenevre’den gelecek barış haberi bizi mutlu edecek, dünyaya da model olacaktır” şeklinde konuştu.

“TKP YENİ GÜÇLER MODELİ…”

“Siyasal yapının çöktüğünü” dile getiren Çakıcı, yeni siyasal oluşumlara ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle TKP’yi kurduklarını dile getirdi.

Partiyi kurarken bu yolu yeni “yoldaşlarla” yürüme kararı aldıklarını dile getiren Çakıcı, bu çerçevede “TKP Yeni Güçler” modelini hayata geçirmeyi planladıklarını aktardı.

Partiyi kurarken farklı kesimleri de bünyeye katmayı ve bunu bir “kitle partisi” haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Çakıcı, ilk hedeflerinin seçimden başarılı çıkmak ve hükümet olmak olduğunu dile getirdi

Çakıcı, “TKP’nin Kıbrıs Türk siyasi hayatında en büyük alternatiflerden olacağını” söyledi.

ADEM: “PARTİ MEMLEKETTE EZİLEN TÜM KESİMLERİN SESİ VE SOLUĞU OLACAK”

Daha sonra söz alan Sonay Adem, TKP’nin “memlekette ezilen tüm kesimlerin sesi ve soluğu olacağını” kaydetti.

“Görünen odur ki bu memlekette iki ana siyasal güçten birisi ganimet burjuvazisinin, diğeri de 90’lardan sonra uygulamaya konan ‘üretmeyin alın satın’ siyasetinin sonucu yetişen yeni zengin sınıfın partisi olma güdüsüyle hareket etme noktasındadır” diyen Adem, ilk seçimlerde mecliste kilit parti rolüne gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ülkede siyasete büyük bir güvensizlik olduğunu dile getiren Adem, TKP’nin yolsuzluk ve usulsüzlüklerin üzerine giderek, bu durumu değiştirmek için çalışacaklarını söyledi.

“Bir yerde siyaseti, siyasi oluşumları erozyona sokan, orada sevginin kalmamasıdır. Siz istediğiniz kadar birlik mücadele dayanışma deyin. Ortada sevgi yoksa sizin söyledikleriniz hep havaya gider” diye konuşan Adem, “Sevgiyi birbirimizi sevmeyi ön plana çıkaracağız” şeklinde konuştu.

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