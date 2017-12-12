7 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçime partilerden ve bağımsız olarak katılacak adaylar için propaganda dönemi bugün başlıyor. Yüksek Seçim Kurulu, 7 Ocak’taki seçim için kesinleşen milletvekili aday listelerini dün ilan etti.

Buna göre, 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde 8 siyasi partiden 379 aday yarışacak. 9 bağımsız aday ile birlikte toplam milletvekili aday sayısı 388.

Erken genel seçime partilerden ve bağımsız olarak katılacak adaylar için propaganda dönemi ise bugün başlıyor.

Seçim propagandası, oy verme gününden bir gün önce yani 6 Ocak Cumartesi son erecek.7 Ocak Erken Genel Seçimi için YSK tarafından açıklanan 388 kişilik aday listesi içinde kadın aday sayısı 120. En fazla kadın aday gösteren parti ise 17 ile Demokrat Parti.

Askı öncesi YSK verilerine göre 188 bin 688 seçmenin oy kullanacağı seçimde, 7 engelli aday da Meclis’e girebilmek için çalışacak.Yüksek Seçim Kurulu’da dün yapılan kura çekiminde ise, siyasi partiler ve bağımsız adayların oy pusulalarında yer alacağı sıra belirlendi.

Ad çekiminde göre siyasi partiler ve bağımsız adaylar oy pusulasında şu sıra ile yer alacak:

Toplumcu Demokrasi Partisi

Milliyetçi Demokrasi Partisi

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler

Ulusal Birlik Partisi

Demokrat Parti

Yeniden Doğuş Partisi

Halkın Partisi

Cumhuriyetçi Türk Partisi

Lefkoşa bağımsız adaylarının sırası:

1. Osman Zorba

2. Cüneyt Hüseyin Küçük

3. Çetin Sadeli

4. Ashraf Faiq

Gazimağusa bağımsız adaylarının sırası:

1. Cuma Ülker

2. Korhan Ekcan

Girne, Güzelyurt ve İskele’de birer bağımsız aday olduğu için sıra için kura çekimi yapılmadı.

Siyasal partilerin Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda gerçekleştirecekleri propaganda konuşmaları da kura çekiminde belirlenen sıra ile yapılacak.

Milliyetçi Demokrasi Partisi milletvekili aday listesinin tamamını doldurmadığı için yasa gereği BRT’deki propaganda konuşmalarında yer almayacak.

Bağımsız adaylar da yasa gereği, BRT’de propaganda konuşması yapamayacak.Belirlenen sıra, seçimin ve propaganda sürecinin her aşamasında tüm faaliyetlerde kullanılacak.