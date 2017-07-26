Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:37

Adanır’dan Yeni Kitap…

Televizyon programcısı, araştırmacı-yazar Eralp Adanır’ın 11. kitabı “Özelde Mağusa, Genelde Kıbrıs Türk Kültürü’ne Gönül Vermiş Suna Atun” satışa sunuldu.

Adanır'dan Yeni Kitap…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

“ÖZELDE MAĞUSA, GENELDE KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ’NE GÖNÜL VERMİŞ SUNA ATUN”

Televizyon programcısı, araştırmacı-yazar Eralp Adanır’ın 11. kitabı “Özelde Mağusa, Genelde Kıbrıs Türk Kültürü’ne Gönül Vermiş Suna Atun” satışa sunuldu.

SAMTAY Vakfı’nın 52. yayını olarak sunulan kitap aynı zamanda Adanır’ın BRT televizyonunda gerçekleştirdiği kültür-edebiyat programlarında Suna Atun’la gerek yeni kitapları gerekse kültür-edebiyat üzerine gerçekleştirdiği röportajlardan oluşan beşinci röportaj kitabı oldu.

Adanır’ın kitabında, “İstasyon”, “Kum Saati” ve “Söz ve Yazı” programlarında konuk aldığı araştırmacı yazar Suna Atun’la gerçekleştirdiği 11 röportaj yanında, yazarın hiç yayınlanmamış şiirleri ile oğlu (Ekonomi ve Enerji Bakanı) Sunat Atun’a yazdığı notlar da yer alıyor.

Bunun yanında bazı yazarların Suna Atun’un vefatından sonra onun için gazetelerde yazdıkları da kitabın bölümleri arasında yer alıyor.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turgay Akalın’dan Sağlığın Önemi Turgay Akalın’dan Sağlığın Önemi
İş Kadınları Derneği, Girne’nin Sorunlarını Ele Aldı İş Kadınları Derneği, Girne’nin Sorunlarını...
Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Yardım Alan İhtiyaçlı Ailelerin Çocukları Ücretsiz Sünnet Ettirildi Sosyal Hizmetler Dairesi’nden Yardım Alan İhtiyaçlı...
Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı’nın Girişimcilik Projesi’ne 72 Başvuru Yapıldı Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı’nın Girişimcilik...
Cumhurbaşkanı Akıncı, Güzellik Yarışmasına Katılan Gençleri Kabul Etti Cumhurbaşkanı Akıncı, Güzellik Yarışmasına...
KTÖS, AÖA İle LAÜ Arasında İmzalanan Protokolü Reddettiklerini Açıkladı KTÖS, AÖA İle LAÜ Arasında İmzalanan Protokolü...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Turgay Akalın’dan Sağlığın Önemi

Haberi Oku