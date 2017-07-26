Adanır’dan Yeni Kitap…

“ÖZELDE MAĞUSA, GENELDE KIBRIS TÜRK KÜLTÜRÜ’NE GÖNÜL VERMİŞ SUNA ATUN”

Televizyon programcısı, araştırmacı-yazar Eralp Adanır’ın 11. kitabı “Özelde Mağusa, Genelde Kıbrıs Türk Kültürü’ne Gönül Vermiş Suna Atun” satışa sunuldu.

SAMTAY Vakfı’nın 52. yayını olarak sunulan kitap aynı zamanda Adanır’ın BRT televizyonunda gerçekleştirdiği kültür-edebiyat programlarında Suna Atun’la gerek yeni kitapları gerekse kültür-edebiyat üzerine gerçekleştirdiği röportajlardan oluşan beşinci röportaj kitabı oldu.

Adanır’ın kitabında, “İstasyon”, “Kum Saati” ve “Söz ve Yazı” programlarında konuk aldığı araştırmacı yazar Suna Atun’la gerçekleştirdiği 11 röportaj yanında, yazarın hiç yayınlanmamış şiirleri ile oğlu (Ekonomi ve Enerji Bakanı) Sunat Atun’a yazdığı notlar da yer alıyor.

Bunun yanında bazı yazarların Suna Atun’un vefatından sonra onun için gazetelerde yazdıkları da kitabın bölümleri arasında yer alıyor.