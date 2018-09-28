banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100010
ALTIN
227.925
DOLAR
5.9767
STERLİN
7.8045
EURO
6.9378
Türkmenköy’de hırsızlık
TÜRKMENKÖY'DE HIRSIZLIK
Gazimağusa’da hırsızlık girişimi: Ev sahibi fark edince kaçtı!
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK GİRİŞİMİ
Uyuşturcu Tasarrufuyla İlgili Altı Kişi Tutuklandı
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit Adana’ya Gidiyor
ÖZYİĞİT ADANA’YA GİDİYOR
banner282
Flaş Haber
Polisi darp etti
Kapat

Adana Film Festivali’nde Sevgi Korteji...

Adana Film Festivali’nde Sevgi Korteji...

28 Eylül 2018 Cuma 06:56
Adana Film Festivali’nde Sevgi Korteji...

25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde tanınmış oyuncu ve yönetmenlerin de katılımıyla “Sevgi Korteji” düzenlendi.

Yeşilçam oyuncuları yanında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün de yer aldığı kortejde sanatçılar üstü açık klasik otomobillerde halkı selamlayıp karanfil dağıttı. 
Çok sayıda motorsiklet sürücüsünün de takip ettiği korteje Adana halkı büyük ilgi gösterdi.

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 filmin 421 gösterimle izleyiciyle buluştuğu festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 15, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 9, Uluslararası Kısa Film Yarışması kategorisinde 45, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması kategorisinde 28 film yarışıyor. 
 

Son Güncelleme: 28.09.2018 10:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
K.T. Diyabet Derneği “Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Alanında Diyabet Hastalarına Özel Durumlar” Konulu Sohbet Toplantısı Düzenliyor
K.T. Diyabet Derneği “Kulak Burun Boğaz Uzmanlık Alanında Diyabet Hastalarına Özel Durumlar” Konulu Sohbet Toplantısı Düzenliyor
Uyuşturcu Tasarrufuyla İlgili Altı Kişi Tutuklandı
Uyuşturcu Tasarrufuyla İlgili Altı Kişi Tutuklandı
Atun: “Hedefimiz Kurultayı İlk Turdan Kazanma”
Atun: “Hedefimiz Kurultayı İlk Turdan Kazanma”
DAÜ XII. Kumdan Heykel Festivali Ve Yarışması 7 Ekim’de...
DAÜ XII. Kumdan Heykel Festivali Ve Yarışması 7 Ekim’de...
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit Adana’ya Gidiyor
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Özyiğit Adana’ya Gidiyor
Fazıl Say Konseri Pazar Akşamı Salamis Antik Tiyatro’da...
Fazıl Say Konseri Pazar Akşamı Salamis Antik Tiyatro’da...
YKP Avrupa Sol Parti Toplantılarına Katılacak
YKP Avrupa Sol Parti Toplantılarına Katılacak
8. Geleneksel Malyalılar Buluşması Yarın Gerçekleştiriliyor
8. Geleneksel Malyalılar Buluşması Yarın Gerçekleştiriliyor
Lefkoşa İlçesi Muhtarlar Derneği 12. Olağan Genel Kurulu’nu Yaptı
Lefkoşa İlçesi Muhtarlar Derneği 12. Olağan Genel Kurulu’nu Yaptı
Lefkoşa Osmanpaşa Caddesi’ndeki Çalışmalar Yarın Gün Boyu Devam Edecek
Lefkoşa Osmanpaşa Caddesi’ndeki Çalışmalar Yarın Gün Boyu Devam Edecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim