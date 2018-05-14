Adalıer Ve Ctp Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Aday Adayları “annemle Maraş’ta Buluşuyoruz” Etkinliğine Katıldı



Lefkoşa, 14 Mayıs 18 : CTP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi aday adayları, dün Maraş-Der’in düzenlediği “Annemle Maraş’ta Buluşuyoruz” etkinliğine katıldı.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, Canbulat Özgürlük Ortaokulu’nda buluşan katılımcılar atlar eşliğinde yürüdü.



Yürüyüş sırasında Adalıer ve ekibi, Maraş bölgesinde yaşayan Mağusalıların sorun ve önerilerini dinledi.



Yürüyüş, Larnaka Sınır Kapısı’nın yakınındaki bir piknik alanında yapılan kahvaltı ile son buldu.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

