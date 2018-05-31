Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları Salamis Yolu’nda yürüdü

ADALIER VE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI SALAMİS YOLU’NDA YÜRÜDÜ…



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları Maraş ve Salamis Yolu’nda yurttaşlarla buluştu.



CTP Mağusa Milletvekili, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin de eşlik ettiği sohbetlerde Adalıer’in projeleri anlatıldı.



CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre Adalıer, “Salamis Yolu, Mağusa’nın en işlek ve ticari açıdan en önemli caddelerinden birisi. Esnaf bu cadde üzerinde yer almak için çok büyük yatırımlar yapıyor. Fakat altı ayda bitmesi gereken proje yedi ay geçtiği halde daha bitmedi. Projenin henüz çok küçük bir kısmı yapılmıştır ki bu süreçte de çok büyük uygulama hataları vardır” dedi.



Belediyenin halka hizmet ederken halkı mağdur etmemesi gerektiğini söyleyen Adalıer, uygulamaları planlarken halkı hep göz önünde bulundurmanın zorunluluk olduğunu kaydetti.Yurt dışında da benzer öneme sahip caddelerde benzer yenileme projeleri yapıldığına işaret eden Adalıer, doğru planlamayla esnafın zor durumda bırakılmadığını belirtti.Adalıer, “Üzülerek görüyoruz ki bazı esnaf şu andaki yönetimin plansızlığı ve keyfi hareketleri yüzünden günlerce siftah yapmamakta, bazıları ise dayanamayarak kepenk kapatmaktadır. Bu üzücü durum Mağusamıza büyük ve geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir” dedi.