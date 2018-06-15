Adalıer Suriçi Esnafını Ziyaret Etti…

CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer, Belediye Meclis üyesi adaylarıyla birlikte, Suriçi esnafını ziyaret etti.



CTP’den verilen bilgiye göre, “Suriçi Canlandırma Planı ile esnafımız daha mutlu bayramlar geçirecek” diyen CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer, Suriçi Canlandırma Planı kapsamında dört yıl ara verilen çalışmaların tekrar başlatılacağını ve Suriçi’ni turistik cazibe merkezi haline getirerek bölgenin ekonomik kalkınmasını hızlandıracaklarını belirtti.





Suriçi altyapısının tamamlanacağını, yol ve kaldırımların tekrar kazılmamak üzere yapılacağını söyleyen Adalıer, Suriçi’nin her sokağın günün her saati gezilebilecek şekilde düzenlenmesi için çalışacaklarını dile getirdi.Bandabuliya’nın da kadın emeğinin değerlendirilebileceği bir merkez olarak tekrar hayat bulacağını belirten Adalıer, Suriçi ve Mağusa’nın kültürel mirasına sahip çıkmanın belediyenin en önemli görevlerinden birisi olduğunu söyledi.