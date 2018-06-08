Adalıer Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti

CTP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis Üyesi adayları dün Perşembe Pazarı’nı ziyaret ederek yurttaşlarla sohbet etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarete Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve İlçe Başkanı Oktay Kayalp da katıldı.

CTP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve ekibi halkın beklentilerini dinleyerek not etti ve Mağusa’yı kötü gidişattan kurtaracağını kaydettikleri projeleri aktardı.

Adalıer, kentin ekonomik açılımına destek olacak projeler üretmede belediyeye önemli bir görev düştüğünü söyledi.

“ÇALIŞMA KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLECEK”



Erol Adalıer, Mağusa’nın en değerli noktalarından birisinde konumlanmış pazar yerinin sadece perşembe günleri değil, haftanın başka günlerinde de farklı amaçlarla kullanılabileceğini dile getirdi.Pazar yerinin haftanın belli günlerinde çocuk ve aile etkinlikleri gerçekleştirilebileceği, başka günlerde de gençlerin ve kadınların kendi üretimlerini halka sunabilecekleri bir mekan olarak düşünülebileceğini kaydeden Adalıer, böylelikle sosyal yaşam ve ekonomiye de bir açılım getirilebileceğini vurguladı.Pazar esnafının çalışma koşullarını da iyileştireceklerini belirten Adalıer, belediyenin görev alanına giren her konuda kaliteyi arttıracaklarını söyledi.