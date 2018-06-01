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Adalıer, Maraş-Der’i ziyaret etti

CTP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve belediye meclis üyesi adayları, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği’ni (Maraş-Der) ziyaret etti.

Adalıer, Maraş-Der’i ziyaret etti

CTP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve belediye meclis üyesi adayları, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği’ni (Maraş-Der) ziyaret etti.

01 Haziran 2018 Cuma 15:41
Adalıer, Maraş-Der’i ziyaret etti

“MARAŞ’IN GELİŞİMİ İÇİN PROJELERİMİZ HAZIR”
 

CTP Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve belediye meclis üyesi adayları, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği’ni (Maraş-Der) ziyaret etti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Adalıer ve ekibi, Maraş-Der Başkanı Yasin Yeni ve üyelerden derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Derneğin çalışmalarının Maraş bölgesi ve özellikle bölgede yaşayan gençler için değerli olduğunu belirten Adalıer, kendilerinin de tüm bölgelerde olduğu gibi Maraş’a özgü projeler geliştirdiklerini kaydetti.

Adalıer, bütçesi ve planları hazır olduğu halde asfalt ve altyapı çalışmalarına başlanmadığını savunarak, kendilerinin seçilmesi halinde bu adımları hemen atacağının sözünü verdi.

Adalıer, Maraş’taki Gençlik Merkezi’nin tekrar canlandırılacağını, bu merkezde kurs ve ders sonrası etütler için alanlar yaratılacağını, ek olarak da merkezin yanına bölge için gerekli gördükleri çok amaçlı açık ve kapalı spor alanları yapılacağını söyledi.

Mağusa’yı Maraş’tan Mutluyaka’ya kadar bir bütün olarak gördüklerini belirten Adalıer, toplu taşıma ile kentin her köşesinin bir araya getirileceğini söyledi.
 

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Son Güncelleme: 01.06.2018 19:02
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