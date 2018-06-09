banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95876
ALTIN
186.619
DOLAR
4.4674
STERLİN
5.9907
EURO
5.2589
Yangın çıkan ev tamamen yandı
YANGIN ÇIKAN EV TAMAMEN YANDI
Aydoğan narkotik polisinden kaçamadı
NARKOTİK POLİSİNDEN KAÇAMADI
Boğazköy’de Uyuşturucu...
Uyuşturucu zanlısı tutuklandı...
Spor Yasası’na Aykırı Hareket...
Spor Yasası’na Aykırı Hareket...
banner282

Adalıer: “Mağusalı’nın ayağına götürülen hizmetler artacak”

CTP Mağusa Belediye Başkan Adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis Üyesi adayları, Sağlık Bakanı Filiz Besim’in katılımıyla Maraş Semt Polikliniği ve Mağusa Devlet Hastanesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Adalıer: “Mağusalı’nın ayağına götürülen hizmetler artacak”

CTP Mağusa Belediye Başkan Adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis Üyesi adayları, Sağlık Bakanı Filiz Besim’in katılımıyla Maraş Semt Polikliniği ve Mağusa Devlet Hastanesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 13:13
Adalıer: “Mağusalı’nın ayağına götürülen hizmetler artacak”

CTP Mağusa Belediye Başkan Adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis Üyesi adayları, Sağlık Bakanı Filiz Besim’in katılımıyla Maraş Semt Polikliniği ve Mağusa Devlet Hastanesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaretler sırasında sağlık çalışanları ve vatandaşlarla sohbet eden Adalıer, belediyenin özel projelerini gerçekleştirirken projeyle ilgili her tür paydaşla görüş alışverişinde bulunacakları ve işbirliği yapacaklarını belirtti.

Adalıer, özellikle ikinci baharını yaşayan vatandaşlarla ilgili projelerinde Sağlık Bakanlığı’ndan destek alacaklarını belirtti. İkinci baharını yaşayan vatandaşların tansiyon, şeker ve kolesterol ölçümlerini yerinde daha sıklıkla yapacaklarını kaydeden Adalıer, ayağa götürülen hizmetlerin de arttırılacağını ifade etti.

banner277
“HAVUZDA FİZYOTERAPİ BÖLÜMLERİ OLACAK”

Karakol bölgesine yapılacak havuz projesinin de sağlık ayağı olduğunu vurgulayan CTP Mağusa Belediyesi Başkan Adayı Erol Adalıer, gençlerin ve çocukların spor yapması dışında havuzun fizyoterapiye uygun bölümleri olacağını belirtti.

Sağlık konusunda endişe yaratan kimyasal ilaçlama konusuna da değinen Adalıer, sineklerle biyolojik mücadele yapacaklarını ifade etti. Kimyasal mücadelenin diğer canlılara zarar verebilecek riskleri olduğunu belirten Adalıer, her tür projelerinde çevrenin ve canlıların korunmasını göz önünde bulundurduklarını söyledi.

 

banner288
Son Güncelleme: 09.06.2018 16:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangın çıkan ev tamamen yandı
Yangın çıkan ev tamamen yandı
İnik mesaj yayımladı
İnik mesaj yayımladı
Çakır mesaj yayımladı
Çakır mesaj yayımladı
TMT'cileri yargılatmayız
TMT'cileri yargılatmayız
Din İşleri Başkanı Atalay mesaj yayımladı
Din İşleri Başkanı Atalay mesaj yayımladı
Harmancı: “Hep birlikte başaracağız”
Harmancı: “Hep birlikte başaracağız”
Seçim Haberleri...
Seçim Haberleri...
GAÜ 32. Dönem Mezunları Diplomalarını Aldı!
GAÜ 32. Dönem Mezunları Diplomalarını Aldı!
LTB Gençlik Festivali’nin İkincisi Düzenlendi!
LTB Gençlik Festivali’nin İkincisi Düzenlendi!
"YDP Girne ve Esentepe Belediye Meclis Üyesi Adaylarını Tanıttı"
"YDP Girne ve Esentepe Belediye Meclis Üyesi Adaylarını Tanıttı"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim