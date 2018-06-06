ADALIER: “ÇAĞDAŞ TOPLUM ÖRGÜTLÜ TOPLUMDUR, SENDİKAMIZLA OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ”



CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer, Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nı ziyaret etti.





CTP’den yapılan açıklamaya göre, Sendika Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle görüşen Adalıer’e belediye çalışanlarının şikayet ve dilekleri iletildi.





Adalıer görüşmede çağdaş toplumun örgütlü toplum olduğunu, sivil toplum kuruluşlarından en önemlisi olarak gördüğü sendikaların hem çalışanların haklarının korunmasında, hem de kurumların hizmet kalitesinin artırılmasında büyük rol oynadığını söyledi.



“GURUR DUYULACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Mağusa Belediyesi'nin çağdaş ve kaliteli hizmet sunmasında Mağusa Türk Genel İş Sendikası’na önemli görevler düştüğünü kaydeden Adalıer, “Dört yıl öncesine kadar bu görevi müdahale olmaksızın sürdürüyordu. Seçildiğimizde bizim arzumuz sendikamızla birlikte omuz omuza Mağusa’mıza hizmet etmek, bunu yaparken de çalışanlarımızın mutlu olması gerekiyor. Çalışanlarımıza çağdaş ve barışçıl bir çalışma ortamı yaratacağız. Tüm ödemelerini ve hak edişlerini eksiksiz ve zamanında yatıracağımızı söylememize gerek bile yok. Son dört yıldaki olumsuzlukları giderip hepimizin gurur duyacağı projeleri birlikte hayata geçireceğiz” dedi.