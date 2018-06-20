Adalıer Karakol bölgesini ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer, beraberinde bir heyetle Karakol Mahallesi’nde temaslarda bulundu.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, bölge halkının dilek ve şikayetlerini dinleyen Adalıer, seçilmeleri halinde bölge ile ilgili üç büyük projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Adalıer, öncelikle Gazimağusa’yı denizle buluşturacak ve şehrin trafiğini rahatlatacak, Serbest Bölge’den Glapsides’e uzanacak Kordonboyu’nun Karakol Mahallesi’nden geçeceğini, projenin ileri aşamalarında Karakol Bölgesi’nin değerinin ve öneminin katlanarak artacağını belirtti.

Bu proje ile Mağusalıların deniz kıyısında yürüyüş yapabilecekleri, ailece vakit geçirebilecekleri rekreasyon alanları da yaratılacağını belirten Adalıer, bunun bölgeyi eskiden Maraş’ın olduğu gibi turistik bir kordonboyuna dönüştürülmesi için ilk adım olduğunu anlattı.

ÇOK AMAÇLI YÜZME HAVUZU…

Adalıer, bölge ile ilgili bir diğer projenin Karakol İlkokulu’nun karşısına yapılacak olan çok amaçlı yüzme havuzu olduğunu söyledi.

Mağusa’nın aynı Lefkoşa gibi olimpik bir yüzme havuzunu hak ettiğini belirten Adalıer, havuzun sportif amaç dışında fizyoterapi amaçlı da kullanılabileceğini vurguladı.



Adalıer, turizmin sadece tarihle ve kültürle sınırlı olmadığını, gastronomi, doğa sporları, eğitim hatta sağlığı da içerdiğini hatırlattı ve turizme çok geniş bir perspektiften yaklaştıklarını dile getirdi.

HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM İSTASYONU…

Adalıer, bölgeye yapacakları üçüncü önemli yatırımın hava kalitesi ölçüm istasyonu olduğunu söyledi.

İlgili bakanlıklarla işbirliği içerisinde Mağusa'nın çeşitli noktalarına konacak ilk hava ölçüm cihazlarından birisini Serbest Liman’ın hemen yanındaki Karakol Mahallesi’ne yerleştireceklerini belirten Adalıer bölge sakinlerinin da cep telefonu uygulaması ile her an hava kalitesi hakkında bilgiye ulaşabileceğini belirtti.

Adalıer, bu yatırımların yanında belediyenin zaten yapması gereken kaldırım düzenlemelerini tamamlayıp temizlik hizmetlerini de eksiksiz yürüteceklerini dile getirdi.

