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13 Şubat 2017 Pazartesi 06:28

Adalet Yerini Bulmadı

Adalet Yerini Bulmadı
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İşadamı Elmas Güzelyurtlu ile birlikte, eşini ve kızını hunharca katleden katiller yargılanmadı. Deliller bir tamam Güney Polisi’nde beklerken, ismi kamuoyunda dolaşan isimler ise yargılanmadı

ÜÇ CAN, YARGILAMA YOK: Elmas Güzelyurtlu ile birlikte, eşi Zerrin Güzelyurtlu ve küçük kızı Eylül Güzelyurtlu 15 Ocak 2005 tarihinde Güney Kıbrıs’taki evlerinden alınarak, Larnaka yolunda öldürüldü. Rum polisi “Kuzey suçluları versin”, Türk polisi de, “Güney delilleri versin” kavgasına tutuştu, halen yargılama yapılmadı

İNGİLİZ ACIMADI: İngiltere yargısının İngiltere’de suç işleyen Mehmet Akarçay’ın KKTC’de yargılanmasına olanak tanıyan adım atması, akıllara Güzelyurtlu ailesi cinayetini getirdi. Güzelyurtlu ailesi, bu emsalden yola çıkılarak kuzeyde ya da güneyde bir yargılama yapılması ve adaletin yerini bulmasını istiyor

İADE POLEMİĞİ: Rum polisi, olayın hemen ardından, Mustafa Çavga, Emin Özbeyit, Mustafa Akmandor ve Hikmet Oruç isimlerini gündeme getirerek, yargılanmaları için iadelerini istemişti. Türk polisi ise, aynı isimleri tutuklasa da, daha sonra delil yetersizliği nedeniyle serbest bıraktı

PEŞİ SIRA İKİ CİNAYET: Güzelyurtlu ve ailesinin katledilmesinin ardından adalet gecikince, önce olayda zanlı olarak tutuklanan, delil yetersizliğinden serbest bırakılan Mustafa Akmandor, daha sonra da “Güzelyurtluyu öldürenlerden hesap soracağım” diyen Yücel Erol cinayetleri işlendi

ÇAVGA’NIN İTİRAFI İŞE YARAMADI: Güzelyurtlu cinayeti ile ilgili en somut olay ise 2 Haziran 2010 tarihli mahkemede yaşandı. Yücel Erol cinayeti ile ilgili ifade verenYücel Erol “Güzelyurtlu ve ailesini Emin Özbeyit öldürdü. Bana da cinayeti üstlenmem için para teklif etti” demişti 


Kaynak:Havadis
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