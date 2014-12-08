Acun Ilıcalı'yı bıçaklayacaktı

Beyoğlu’ndaki Habertürk binasına gelen bir kişi Acun Ilıcalı ile görüşmek istediğini söyledikten sonra tartıştığı güvenlik amiri Mehmet Durmuş'u karnından bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken Durmuş hastaneye kaldırıldı. Cebinde bıçakla gelen saldırganın Ilıcalı'ya ulaşması halinde onu bıçaklayacağı iddia edildi.





Olay, saat 13.30 sıralarında Talimhane Abdülhak Hamit Caddesi’ndeki Habertürk binasında meydana geldi. İddialara göre, akli dengesi yerinde olmayan T.Ş., güvenlikçilere Acun Ilıcalı ile görüşmek istediğini söyledi. Güvenlik görevlilerinin Ilıcalı’nın Habertürk’te bulunmadığını söylemesine rağmen ısrar eden T.Ş., yetkililerle görüşmek istedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine araya giren güvenlik amiri Mehmet Durmuş şahsın uzaklaştırılmasını istedi. Bunun üzerine T.Ş., cebinden çıkarttığı bıçağı Durmuş’un karın bölgesine sapladı. Saldırgan diğer güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Arkadaşları tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Durmuş tedaviye alındı.

Taksim Polis Merkezi’ne götürülen T.Ş’nin daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. T.Ş’nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.



Acun Ilıcalı'yı bıçaklayacaktı

Beyoğlu’ndaki Habertürk binasına gelen bir kişi Acun Ilıcalı ile görüşmek istediğini söyledikten sonra tartıştığı güvenlik amiri Mehmet Durmuş'u karnından bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken Durmuş hastaneye kaldırıldı. Cebinde bıçakla gelen saldırganın Ilıcalı'ya ulaşması halinde onu bıçaklayacağı iddia edildi.