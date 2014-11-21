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Acun Bu Defa Eski Öğrencisini Transfer Etti

Acun Ilıcalı’nın programlarından biri olan Var Mısın Yok Musun adlı programda keşfedildikten sonra

Acun Bu Defa Eski Öğrencisini Transfer Etti

Acun Ilıcalı’nın programlarından biri olan Var Mısın Yok Musun adlı programda keşfedildikten sonra

21 Kasım 2014 Cuma 17:05
Acun Bu Defa Eski Öğrencisini Transfer Etti
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Acun bu defa eski öğrencisini transfer etti
Acun Ilıcalı’nın programlarından biri olan Var Mısın Yok Musun adlı programda keşfedildikten sonra Gülgün Feyman’dan sunuculuk dersleri alan ve ardından NTV’de spikerliğe başlayan Nur Tuğba Algül TV8'e transfer oldu


NTV’DEN TV8'E GEÇTİ
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Algül, kanaldan ayrıldığını duyurduktan sonra çalışma arkadaşlarıyla vedalaştı.

ACUN’UN KANALINA TRANSFER OLDU
Nur Tuğba Algül ilk olarak Acun Ilıcalı’nın sunduğu Var Mısın Yok Musun adlı programda adını duyurmuştu. Daha sonra NTV’de sunuculuğa başlayan ünlü spiker veda açıklamasında da “Yeni kanalda yeni bir program” yapacağını duyurmuştu. Algül’ün Acun Ilıcalı’nın yeni kanalı TV 8'de yeni bir programa başlayacağı öğrenildi. 



Son Güncelleme: 21.11.2014 17:08
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Acun Ilıcalı’nın Programlarından Biri Olan Var Mısın Yok Musun Adlı Programda Keşfedildikten Sonra Gülgün Feyman’dan Sunuculuk Dersleri Alan Ve Ardından NTV’de Spikerliğe Başlayan Nur Tuğba Algül TV8e
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