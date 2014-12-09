Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Açlıktan Öldü!!

Tüm organları iflas etti

Açlıktan Öldü!!

Tüm organları iflas etti

09 Aralık 2014 Salı 11:11
Açlıktan Öldü!!
banner238

Tüm organları iflas etti

Hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitiren Dürdane Bulut’un açlıktan öldüğü belirlendi



Remzi SAMAR- Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Yedikonuk Köyünde önceki gün rahatsızlanan ve hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitiren 44 yaşındaki Dürdane Bulut’un açlıktan öldüğü öğrenildi. Bulut’un yemek yemediği gerekçesiyle vücudundaki tüm organların 4’te 3 oranında küçüldüğü belirtildi. Diyalog’un edindiği bilgilere göre, Bulut’un akciğerinin 300 gram olması gerekirken 90 gramın altına düştüğü, böbreklerinin 150 gram olması gerekirken de 40 gram kadar küçüldüğü aktarıldı.
Bulut’un beyni dışındaki tüm organlarının iflas ettiği kaydedilirken, ölüm nedeninin ise yemek yememesinden kaynaklandığı belirtildi.

Psikolojik tedavi görmüş
Daha önce eşinden ayrıldığı ve 14 yaşlarında bir kızı olduğu öğrenilen Bulut’un zaman zaman Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde tedavi gördüğü de ortaya çıktı.
Dürdane Bulut’un özellikle son zamanlarda yemeden içmeden kesildiği ve çok az yemek yediği ifade edildi. Yedikonuk köylülerinin Diyalog muhabirine aktardığı bilgilere göre; tüm ısrarlara rağmen Bulut’un yemek yemek istemediği belirtilirken daha öncede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kızı yediriyordu
Dürdane Bulut’un acılı annesi Ayşe Bulut ise kızının çok az yemek yediğini, 16 yaşındaki kızının Dürdane Bulut’u yedirmeye çalıştığını kaydetti. Kızının her şeye rağmen çok az yemek yediğini dile getiren anne Bulut, aynı hastalığı yaşayan bir kızı daha bulunduğunu aktardı. Ayşe Bulut, devlet tarafından kızına gereken yardımın her ay yapıldığını ifade etti.
Öte yandan bazı vatandaşlar da sadece devletin verdiği maddi desteğin yeterli olmadığını, diğer alanlarda da vatandaşlarına yardım etmesi gerektiğinin altını çizdi. 

Kaynak: Diyalog

Son Güncelleme: 09.12.2014 12:28
Anahtar Kelimeler:
OlduAçlıktanDürdane Bulut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim