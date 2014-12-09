Açlıktan Öldü!!

Tüm organları iflas etti



Hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitiren Dürdane Bulut’un açlıktan öldüğü belirlendi







Remzi SAMAR- Hüseyin ÇİÇEK



İskele’ye bağlı Yedikonuk Köyünde önceki gün rahatsızlanan ve hastaneye kaldırıldığı esnada yaşamını yitiren 44 yaşındaki Dürdane Bulut’un açlıktan öldüğü öğrenildi. Bulut’un yemek yemediği gerekçesiyle vücudundaki tüm organların 4’te 3 oranında küçüldüğü belirtildi. Diyalog’un edindiği bilgilere göre, Bulut’un akciğerinin 300 gram olması gerekirken 90 gramın altına düştüğü, böbreklerinin 150 gram olması gerekirken de 40 gram kadar küçüldüğü aktarıldı.

Bulut’un beyni dışındaki tüm organlarının iflas ettiği kaydedilirken, ölüm nedeninin ise yemek yememesinden kaynaklandığı belirtildi.



Psikolojik tedavi görmüş

Daha önce eşinden ayrıldığı ve 14 yaşlarında bir kızı olduğu öğrenilen Bulut’un zaman zaman Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde tedavi gördüğü de ortaya çıktı.

Dürdane Bulut’un özellikle son zamanlarda yemeden içmeden kesildiği ve çok az yemek yediği ifade edildi. Yedikonuk köylülerinin Diyalog muhabirine aktardığı bilgilere göre; tüm ısrarlara rağmen Bulut’un yemek yemek istemediği belirtilirken daha öncede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



Kızı yediriyordu

Dürdane Bulut’un acılı annesi Ayşe Bulut ise kızının çok az yemek yediğini, 16 yaşındaki kızının Dürdane Bulut’u yedirmeye çalıştığını kaydetti. Kızının her şeye rağmen çok az yemek yediğini dile getiren anne Bulut, aynı hastalığı yaşayan bir kızı daha bulunduğunu aktardı. Ayşe Bulut, devlet tarafından kızına gereken yardımın her ay yapıldığını ifade etti.

Öte yandan bazı vatandaşlar da sadece devletin verdiği maddi desteğin yeterli olmadığını, diğer alanlarda da vatandaşlarına yardım etmesi gerektiğinin altını çizdi.



Kaynak: Diyalog