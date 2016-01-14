Açlık Grevi Sürüyor

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ’NİN BAŞLATTIĞI AÇLIK GREVİNİ

BORAN KÜLTÜR MERKEZİ DEVRALACAK

Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin geçtiğimiz hafta başlattığı açlık grevini Boran Kültür Merkezi’nin devralacağı açıklandı.

Boran Kültür Merkezi, yarın sabah saat 10.00’dan 16 Ocak Cumartesi sabah saat 10.00’a kadar 24 saatlik açlık grevi yapacağını açıkladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Açlık, sömürü, baskı ve zulmün olmadığı yeni bir sistem kurulmasını isteyen tüm örgütler bu duyarlılığı göstermeli” denildi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin, “Türkiye ve Ortadoğu’daki şiddet olaylarına” dikkat çekmek amacıyla başlattığı açlık grevi bir haftayı aşkın süredir devam ediyor.