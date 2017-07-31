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31 Temmuz 2017 Pazartesi 06:19

Açılışa şort ile katıldı...

Açılışa şort ile katıldı...
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Girne bölgesindeki Karaoğlanoğlu Belediye Plajı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün katılımıyla dün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta renkli görüntüler de oluştu.

Girne bölgesindeki Karaoğlanoğlu Belediye Plajı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün katılımıyla dün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Antis Taverna olarak bilinen bölgede hizmete açılan Karaoğlanoğlu Belediye Plajı,  Engelli vatandaşların  da denize kolayca girebileceği şekilde inşa edildi.

Açılış törenine kat kıravat katılan resmi protokel de dikkat çeken isim ise TDP Girne Mileltvekili Zeki Çeler oldu. Çeler plaj açılışına şort ile katıldı.

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Açılışa şort Ile Katıldı...
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