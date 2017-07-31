Açılışa şort ile katıldı...

Açılış törenine kat kıravat katılan resmi protokel de dikkat çeken isim ise TDP Girne Mileltvekili Zeki Çeler oldu. Çeler plaj açılışına şort ile katıldı.

Antis Taverna olarak bilinen bölgede hizmete açılan Karaoğlanoğlu Belediye Plajı, Engelli vatandaşların da denize kolayca girebileceği şekilde inşa edildi.