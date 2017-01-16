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16 Ocak 2017 Pazartesi 08:27

Acıların En Büyüğü

Acıların En Büyüğü
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Acıların En Büyüğü
Çağdaş¬Büşra Uçmak çiftinin 6 aylık oğulları Toprak hayatını kaybetti

Gazimağusalı Çağdaş¬Büşra Uçmak çifti dün acıların en büyüğünü yaşadı. Uçmak çiftinin 6 aylık oğulları Toprak, dün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Doğuştan kalp kapakçıklarında sorun olan ve doktorların çocuk büyüyünce ameliyat edilip sağlığının düzeleceği yönündeki söylemi ailenin en büyük moral kaynağı olmuştu. Ama dün aniden rahatsızlanan küçük Toprak hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.


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