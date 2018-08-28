Açılan Yeni Av Alanlarının Eko-Agro Turizme Verdiği Zarara Dikkat Çekildi

: Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Dipkarpaz bölgesinde ava açılan yerlerin köy içinde yapılan eko-agro turizme zarar verdiğini savundu.



Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, konuyla ilgili açıklamasında, her yıl genelde Karpaz, özelde Dipkarpaz bölgesinde kalın ve ince av bölgelerinin sınırlarının genişletildiğini ve son Bakanlar Kurulu kararıyla 2 Eylül’de, İnce Av’ın (Üveyik avı) açılmasına karar verildiğine işaret etti.



Ava açılan bölgelerin köy sınırlarına oldukça yakın olduğundan, köy içerisinde yapılan eko-agro turizme zarar verdiğini kaydeden Borak, bunun yanında geçmiş yıllarda yaşanan kazalar ve istenmedik sonuçları da beraberinde getirdiğini belirtti.



Borak, “İsteğimiz, hiçbir görüş alınmadan ortaya çıkan bu fevri kararın derhal geri alınması, sınırların köy dışına çıkmasıdır. Aksi takdirde, yazlık kazançlarının büyük çoğunluğunu turizmden kazanan köy pansiyoncularına etkisi fazla olacaktır.” ifadelerini kullandı.



